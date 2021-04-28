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Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса

Здоровье и дом - Здоровье
16:24, 28 апреля 2021

Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Последние новости и статистику по коронавирусу прокомментировал переболевший ковидом эрудит Анатолий Вассерман.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова допустила скорую отмену антиковидных мер: на возвращение к нормальной жизни специалистам позволяют надеяться темпы вакцинации в стране. По данным Голиковой, от коронавируса привито уже свыше 8 миллионов россиян. В правительстве считают, что наиболее сложными с точки зрения заболеваемости месяцами будут апрель и май. Когда закончится пандемия коронавируса? В интервью Sobesednik.ru своим прогнозом делится знаток, публицист Анатолий Вассерман.

Напомним, что не так давно Вассерман сам переболел коронавирусом.

– У меня уже более полугода очень высокий уровень антител. Такой, что мне даже прививаться пока незачем. Недавно я снова сдавал тест, и он подтвердил, что мой уровень антител не изменился. А раз я не могу заразиться, значит, и заразить не могу. Я не ношу маску. Но до того, как сдал первый тест в сентябре и убедился, что с антителами у меня все в порядке, я аккуратно носил маску именно для того, чтобы никого не заразить, если окажусь болен.

– Как лично у вас появились антитела?

– В результате случайного попадания в организм очень малой дозы этого вируса. Я общался с разными людьми, очевидно, среди них оказался больной и я получил очень малую дозу.

Если в организм попадает любая зараза, прежде всего включается в работу универсальное защитное средство. Самое известное из них – это повышение температуры тела. Практически все заразы при повышенной температуре размножаются медленнее, либо умирают.

– Как ваш организм реагировал на эту малую дозу вируса?

– Никаких болезненных ощущений не было. Сейчас по медицинским показаниям прививка мне не требуется. Мне выдали об этом справку с указанием сроков ее действия. Когда кончится срок, я обязательно привьюсь.

– По сообщению Bloomberg, 28 апреля в России началась третья волна коронавируса. Агентство не приводит реальных данных заражений и ссылается на неофициальную статистику, по которой в Москве якобы 6 дней подряд выявляли больше двух тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Убедительные цифры?

– Bloomberg по отношению к России фантазирует столько, что я уже давным-давно отвык обсуждать его цифры и прогнозы. А слухи, которые он распространяет, меня тем более не интересуют. Во всяком случае, пока все официальные данные между собой согласуются.

– Как скоро, на ваш взгляд, у нас появится популяционный иммунитет, и о пандемии можно будет забыть?

– Считается, что если у трех человек из четырех есть иммунитет, то развитие эпидемии практически невозможно. Грубо говоря, у больного будет слишком мало шансов заразить других.

– Насколько я знаю, сейчас в Москве такой естественный иммунитет, как у меня, есть примерно у каждого второго, но это все равно мало и, по-видимому, без прививок достичь коллективного иммунитета не получится.

Но при нынешней скорости производства вакцин в РФ и темпах вакцинации можно ожидать, что уже концу года будет достигнут нужный уровень иммунитета. В Москве он будет достигнут на несколько месяцев раньше, чем по стране, в лучшем случае – к концу лета. А по стране… не исключено, что нужный рубеж будет преодолен задолго до конца года. Но по самым оптимистичным расчетам это не ранее осени.

Подтвердить или опровергнуть обнадеживающую версию эрудита Sobesednik.ru предложил профессору Института клинической иммунологии СО РАМН, вирусологу Александру Чепурнову.

– Я не исключаю, что г-н Вассерман окажется прав. У нас эпидемиологическая ситуация уже не такая, как была год назад.

– В целом у нас уже четверть населения либо провакцинирована, либо перенесла коронавирус, у активной части населения этот процесс достигает 50-60% – это то, что я вижу по донорам и студентам.

Аналогичные данные у «Инвитро», которые более месяца назад публиковали, что каждый второй к ним приходит с антителами. Это, конечно, обогащенная группа за счет того, что они социально активные, а значит, именно они в исходной ситуации и были значимыми разносчиками вируса. На днях я обсуждал эту проблему с коллегами, которые занимаются диагностикой. По моим расчетам, к середине августа пандемия должна отойти.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Вакцина от коронавируса #Вассерман #коронавирус

Рубрика: Здоровье

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