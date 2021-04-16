Голикова: В России вакцинировались порядка 5,5% населения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России увеличиваются объемы вакцинации. По её данным, на настоящий момент от коронавируса в стране привиты уже более восьми миллионов человек, или примерно 5,5% населения. Это 34-е место в Европе и почти в пять раз меньше, чем в США.

«Здесь уже была показана цифра — более 8 миллионов [вакцинированных], но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество [привитых] существенно больше», — приводит её слова РИА Новости. «Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», — добавляет чиновница (цитата по «Новой газете»).

Голикова также заявила, что темпы вакцинации позволили ей сделать выводы о возможности «в какое-то очень ближайшее время» отказаться от ковидных ограничений, при этом она оговорилась, что пока болезнь остается активной.

По данным сервиса Our World in Data, в России хотя бы одной дозой вакцины привиты уже 15 миллионов человек или более 10% населения. Это дает возможность стране претендовать на 34-е место среди европейских стран (на первом Великобритания с 40 миллионами привитых или почти 60% населения). По абсолютным цифрам Россия находится на четвертом месте в Европе, немного уступая Франции и на пять миллионов привитых — от Германии.

По данным Центра по контролю заболеваний, в США полностью вакцинировались уже 78,5 миллиона человек, или 23,6%, а хотя бы одну дозу получили 125,8 миллиона, или 37,9% населения. Среди людей старше 65 лет хотя бы одну дозу получили 80%, а две — 63,7%.