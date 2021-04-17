Капли в нос "Мир-19": чем лекарство против коронавируса отличается от вакцины

Уже в конце 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России готово зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». ОБ этом заявила на днях глава ведомства Вероника Скворцова.

Его можно будет вводить интраназально (в виде капель или спрея в нос) или с помощью ингаляции. Скворцова подчеркнула, что препарат разработан на основе микроРНК, не влияет на геном и иммунитет человека, выключает репликацию (копирование) вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.

Глава ФМБА отметила, что по результатам тестирования «Мира-19» на хомячках уже видна эффективность препарата. Первая фаза испытаний препарата закончена, во второй специалисты планируют изучить влияние средства на зараженных коронавирусом пациентах.

Рождение нового и неизведанного «Мира-19» в интервью Sobesednik.ru прокомментировала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

– Это еще не препарат, это пока перспективная молекула! – сразу обозначила свою позицию эксперт.

– Эта молекула прошла первую стадию клинических испытаний на хомячках и 50 добровольцах…

– Дай бог, конечно, чтобы «Мир-19» прошел все стадии и были не обнаружены побочные или негативные эффекты, но от первой стадии до клинического использования – большая дистанция.

– Сколько времени она займет?

– В нормальных условиях до 10 лет. Стадия клинических испытаний – самая длинная.

– Зачем нам столько лекарств от COVID-19?

– У нас ведь нет лекарства от вируса. Только от Гепатита С и от герпеса.

А вообще, от вирусов мы лечимся иммунитетом и вакцинацией.

Лекарство против вирусов работают, разрушая РНК или ДНК вируса. Пока противовирусного аппарата в большинстве инфекций создать не удается.

– В чем ноу-хау «Мира-19»? В перспективной идее впрыскивать в нос, поскольку колоть вакцину не каждый желает?

– Дело не в форме доставки, в данном случае это обращение к первому эшелону противоинфекционной защиты – это как раз слизистая оболочка дыхательных путей. Поэтому они попытались усилить этот эшелон защиты.

Инъекции попадают в кровь, а здесь вещи, усиливающие иммунную систему – интерферирующий РНК, т.е. просто стимулирующий выработку интерферона защитными клетками эпидермиса носа.

– В России достаточно своих вакцин от ковида? И как вообще страна справляется с пандемией?

– Вакцин у нас достаточно, у нас мотивации вакцинироваться недостаточно.

Дело даже не столько в вакцинах. Мы, конечно, молодцы: и «Спутник V» – классная вакцина, и «ЭпиВакКорона», и чумаковская стандартная классическая, и все вакцины, которые уже вышли на первый этап клинических испытаний еще у нескольких производителей, но пока о них не рассказывают.

Все это хорошо. Вопрос том, чтобы население начало прививаться. Кроме того, в мире следующая волна нарастает. Как бы наши слишком легкомысленные граждане не расслабились окончательно.

– Можно ли «Мир-19» считать новым прорывом России в медицине? Мы снова первые, никто в мире подобных препаратов еще не заявлял?

– Если речь идет о препарате, который убивает вирус, то это большой прорыв. Если же речь идет о препарате, который стимулирует иммунные стили, по сути, интерферон, по механизму действий он («Мир-19») напоминает вакцину.

Если этот препарат будет выпущен в назальной, доступной форме, то это удобный способ ведения вакцины. Он вполне может быть сравним с закапыванием интерферона в нос. Нам нужны лекарства, нам нужны вакцины, нам вообще нужна система защиты любого характера.