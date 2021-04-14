Путин похвастался иммунным ответом на первый компонент прививки от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-заседания Русского географического общества сообщил, что за 10 минут до входа в совещательный зал он сделал вторую прививку от коронавируса.

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — заявил президент и отметил, что «вообще не чувствует, что сделал какую-то прививку».

«Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть», — цитирует Путина «Интерфакс».

Первый компонент неизвестной вакцины ему ввели 23 марта (и Путин, и его сотрудники категорически отказываются уточнять, какой препарат использовал глава государства).

Ранее Владимир Путин заявлял, что не планирует вслед за другими лидерами стран «обезьянничать», прививаясь на камеру.