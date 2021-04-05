Ковидным больным советуют временно расстаться с домашними питомцами

Россельхознадзор предупреждает, что в России зафиксировано два случая заражения кошек коронавирусом от человека, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Один из случаев установлен в Москве, другой – в Тюмени.

Теперь в надзорном ведомстве советуют гражданам, у которых было диагностировано заболевание, ограничить контакты с домашними любимцами.

«Если есть такая возможность, отделить животных от людей: либо передать их другим людям на временное проживание, либо ограничить прямой контакт и держать животных в отдельной комнате», — советует Россельхознадзор.

О том, насколько уязвимы животные перед ковидом, шли дискуссии еще на заре первой волны. Однако волонтеры приютов не отмечали потока «отказных» питомцев. А служба ветеринарного надзора РФ анонсировала появление вакцины от COVID-19 для животных уже в текущем месяце.