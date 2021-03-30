В Питере военные вакцинируют собак перед парадом Победы

В Западном военном округе сообщили, что военные намерены провести обязательную вакцинацию собак, которые примут участие в подготовке к параду Победы 9 мая на Дворцовой площади, передает «Интерфакс».

Это коснется четвероногих сотрудников госорганов, которые будут задействованы в рамках минно-разыскной и караульной деятельности на мероприятии. Кроме того, привить от коронавируса намерены собак, которые будут дежурить в аэропорту «Пулково». «Проведение профилактической вакцинации четвероногих помощников саперов позволит предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе бешенства, лишая, инфекционных болезней и коронавирусного энтерита», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

В тексте релиза не говорится, какая конкретно вакцина от коронавируса будет использоваться. Также остается неясным, насколько это безопасно и эффективно для животных. Сообщений о проведении соответствующих испытаний на животных не публиковалось, как и данных о разработке отдельной вакцины для зверей.

Ученые уже не раз признавали, что собаки могут быть переносчиками коронавируса, однако сами чаще всего переносят его бессимптомно. В ряде стран собак даже использовали для обнаружения инфицированных коронавирусом по запаху.