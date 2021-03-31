Выпуск первой в мире вакцины для животных от COVID-19 ожидается в апреле

Ученые из Россельхознадзора разработали первую и пока единственную в мире вакцину под названием «Карнивак-Ков», предназначенную для профилактики коронавирусной инфекции у плотоядных животных. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.

Клинические испытания «Карнивак-Ков» стартовали в октябре прошлого года. В испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, «итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу».

Савенков также добавил, что иммунитет после введения препарата сохраняется не менее, чем на 6 месяцев, и этот показатель еще изучается.

По его предположениям, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины.

Савенков отметил, что российская разработка вызвала огромный интерес в России и за рубежом. Ее планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Препаратом уже заинтересованы предприятия из США, Канады и Сингапура. По мнению специалистов, вакцина имеет особую значимость, поскольку некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19, и случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира, о чем не раз сообщала ВОЗ.

Российские ученые уверены, что использование вакцины может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

Дмитрий Каверин.