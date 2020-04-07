Может ли человек заразиться коронавирусом от кошки?

Россиян, попрятавшихся от коронавируса в своих каменных мешках, не на шутку встревожила новость о том, что ученые Уханя обнаружили у китайских кошек антитела COVID-19. Может ли вирус передаваться от животного к человеку и не спровоцировало ли известие об инфицированных питомцах хозяев кошек и собак тут же избавиться от них, выяснил Sobesednik.ru.

Елена Антонова, руководитель кошачьего приюта «Островок» в Петербурге, рассказала нам, что пока опасной тенденции по отказу хозяев от домашних животных из-за страха заражения коронавирусом не наблюдается.

– Мы работаем с ветеринарными клинками, у нас с ними договоренность, что мы возьмем животное, если человек обратился к ним с просьбой усыпить питомца, а возможность побороться за его жизнь еще есть, – говорит Елена. – У ветеринаров число запросов тоже не выросло.

Волонтеры, которые работают в приютах, готовы взять на передержку питомца у пожилых, которые заболели коронавирусом. Раздача питомцев в добрые руки в связи с режимом самоизоляции и необходимостью снизить число контактов временно прекращена. Например, в «Островке» сейчас отрабатывают только те анкеты желающих взять кота, которые были поданы до пандемии.

– Но некоторые миниприюты раздали животных на временную передержку в семьи на период самоизоляции, – утверждает Елена.

Семьи, принявшие животных, держат на контроле, чтобы с кошками не случилось чего плохого. Возможно, некоторые после окончания режима самоизоляции захотят оставить пушистиков у себя навсегда.

За ответом на другой, более серьезный вопрос о том, действительно ли кошки могут быть носителями СOVID-19 и заразить коронавирусом человека, мы обратились к ветеринарам.

– Пока нет никаких официальных заявлений ни стороны Всемирной организации здравоохранения, ни со стороны Ветеринарной ассоциации мелких домашних животных о том, что животные могут болеть COVID-19, – успокаивает владельцев питомцев ветеринар Алексей Калиновский. – Не было и никаких статей в серьезных научных журналах.

По словам эксперта, кошки правда болеют коронавирусом. Но своим, кошачьим, который для человека не опасен — это доказано совершенно точно.

– До сих пор неизвестно, от кого и как человек заразился COVID-19, точно ли от летучих мышей, – рассуждает Калиновский. – Но даже если им болеют мыши, это не значит, что и кошки тоже.

Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Аграрного университета Уханя обнаружили у 15% живущих в Ухане кошек, чьи образцы крови были взяты на исследование, антитела к SARS-Co V-2. Ленты пестрели пугающими заголовками о найденном у кошек коронавирусе COVID-19, однако это оказалось фейком. Ученые были вынуждены внести ясность: коронавирус SARS-Co V-2 может вызывать заболевание COVID-19, бушующее по всей планете. А может и не вызывать. Сам по себе SARS-CoV-2 – представитель семейства коронавирусов, к которому относятся также SARS-CoV («атипичная пневмония», SARS, ТОРС), MERS («верблюжий грипп») и даже некоторые возбудители обычной простуды. О возможности передачи этого вируса от кошки к человеку китайские ученые умолчали.