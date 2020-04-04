Исследование ученых Уханя показало, что 15% кошек больны коронавирусом

По данным проведенного китайскими учеными исследования, из сотни уличных и домашних котов порядка 15% являются носителями коронавируса.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — приводит РБК цитату из заключения специалистов.

Однако выяснить способ появления болезни в организме животных в точности на настоящий момент не удалось. Предположительно кошки подхватили инфекцию от своих хозяев. При этом эксперты уверены, что вирус может передаваться от одной особи к другой воздушно-капельным путем Могут ли животные заразить человека, пока неизвестно.

При этом отмечается, что тестов для выявления коронавируса у кошек также не существует. Китайские ученые осуществляли, ища в крови антитела против болезни.