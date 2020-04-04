Лечение спиртным и безопасность в семье: доктор Мясников – о карантинных мифах

Врач и ведущий программы «О самом главном» («Россия 1») Александр Мясников рассказал, чего в период карантина делать категорически нельзя. Даже если очень хочется.

Миф №1: алкоголь помогает в профилактике коронавируса

– Чисто по-человечески я прекрасно понимаю людей, придерживающихся этой позиции. Более того, сам сейчас по дороге на дачу купил четыре бутылки рома и пару бутылок вина. Сам буду так «лечиться».

Однако с точки зрения профилактики именно коронавируса, помните, что это острое респираторное заболевание. Ключевое слово здесь: респираторное, т.е. болезнь проникает не в желудок, а с вдыхаемым внутрь воздухом. К моменту, когда спирт перерабатывается и выдыхается, он уже никакого бактерицидного действия не оказывает. Поэтому при разовом употреблении алкоголя спирт нужного вам эффекта не окажет. А много пить вредно. Помните поговорку: «Бухать – это вам не спортом заниматься. Это надо здоровье иметь». Вот бухать точно не надо.

По поводу мнения о том, что употреблять алкоголь в целях профилактики неверно, так как он снижает иммунитет, могу сказать: нужно быть алкоголиком, пить тяжело и много, чтобы снизить иммунитет. Небольшая доза урона не нанесет. Понятно, что многие пьют из-за депрессии, но алкоголь ее же потом и вызывает. Тут злоупотребление точно выходит боком.

Миф №2: во время карантина надо есть и спать

– Тут логика людей тоже прозрачна: людям, привыкшим к активности и запертым теперь по домам, по-прежнему хочется что-то делать. А что сделаешь дома? Остается есть и пить. Вот люди и заедают стресс. Но нужно помнить: чем лучше сегодня, тем хуже завтра. Никто эту формулу не отменял. Вы же понимаете, что к концу месяца все мы выйдем плюс 5-6 килограммов. А сбрасывать набранный вес будем до конца года.

Миф №3: в гости к родственникам можно ходить безбоязненно – свои люди не заразные

– Вы не знаете, где подвергнетесь риску, и, сами того не желая, можете принести в дом близких людей беду. Даже выходя из квартиры в подъезд, вы рискуете. Это и к вопросу о прогулках тоже. Вы не можете знать, кто до вас только что прошел, за какую ручку или стену держался больной человек, на какую кнопку нажал, где чихнул. Никто не застрахован от того, чтобы подхватить вирус. Здоровый молодой человек не умрет от коронавируса, показатели смертности в этом случае приравниваются практически к нулю. Но вы можете принести беду в дом к маме, папе, бабушке, тёте. Вы чихнете, а бабушка через две недели может умереть – это все серьезно.

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