Месяц взаперти с детьми и тещей: как выжить, советует психолог Анетта Орлова

Известный психолог, радиоведущая и бизнес-спикер Анетта Орлова рассказала Sobesednik.ru, как не сойти с ума и не перессориться с близкими людьми в период самоизоляции.

– Сейчас мы переживаем очень сложный, неоднозначный период. Неизвестность, неопределенность создает стресс. Всем нам нужно следовать правилам совместного выживания в четырех стенах.

Перестановка мебели даст ощущение движения

– К сожалению, мы сейчас ограничены в движении, новые эмоции брать практически неоткуда. Раньше вы приходили поздно домой и ложились спать, утром бежали на работу. Теперь уходить некуда. Что можно сделать в таком случае? Попробуйте заняться перестановкой мебели, это точно отвлечет вас от пандемии и даст ощущение движения. Купите новые подушки, смените покрывало, шторы, поменяйте дизайн вашей спальни. Вы обязательно получите новые эмоции.

Учите языки онлайн

– Во время изоляции можно прокачать свои навыки, заняться саморазвитием. Теперь-то у вас есть время на себя. Учите иностранные языки онлайн, осваивайте новые цифровые профессии.

Чириканье птиц замените звонками друзьям

– В изоляции мы столкнемся с нехваткой внешних сигналов-раздражителей: шум метро, музыка из соседней машины в пробке, чириканье птиц. Создавайте сигналы сами, восполняйте дефицит: больше звоните близким, отправляйте сообщения, пишите электронные письма. Помимо прочего, вы сможете больше общаться. Обменивайтесь позитивными эмоциями и энергиями.

Игнорируйте фейки в мессенджерах

– Сейчас очень много информации о вирусе, особенно часто мы получаем новости, в большинстве своем фейковые, от наших знакомых и коллег в мессенджерах. Не читайте то, что вам присылают тревожно-мнительные коллеги или люди, которым нужно питаться негативом.

Анетта Орлова // фото: YouTube

С депрессией боритесь зарядкой

– Одно из самых важных правил – двигательная активность, отсутствие которой напрямую связано с ухудшением настроения. Человеку очень важно чувствовать себя в теле. Дефицит движения может привести к таким последствиям, как нервный тик, нервозность.

Не забывайте о физической активности. Мы, например, всей семьей дважды делаем зарядку. Обязательно приобщаем детей. Утром зарядку ведет дочь, вечером – сын. Каждый создает свой трек-лист. Теперь хоть знаю, какую музыку слушают дети. Такие совместные занятия спортом очень сближают.

Берегите работающих дома – они ваши кормильцы

– Многие люди сейчас работают дома, и для них это большой стресс. Очень важно с уважением отнестись к людям, которые работают дома.

Нужно обсудить на семейном совете этот момент: так как сейчас кризис, именно люди, которые работают, являются гарантами того, что семья переживет это трудное время с наименьшими потерями. Поэтому они заслуживают, чтобы их работа воспринималась не как какая-то ерунда, мешающая семейному укладу.

Нужно упорядочить место для работающего человека, чтобы там были какие-то предметы, символы, связанные с его работой. Человеку должно быть комфортно, ведь вся эта ситуация явно не на пару дней.