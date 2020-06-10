Маски будут обязательными для ношения по всей России вне зависимости от региона

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, речи об отмене обязательного ношения защитных масок не идет.

По её словам, масочный режим будет продолжаться по всей стране вне зависимости от карантинных мерх в каждом конкретном регионе.

Средства индивидуальной защиты в особенности следует использовать в закрытых помещениях: «Это — транспорт, общественные места, магазины и так далее... — объясняет глава ведомства в интервью «Комсомольской правде». — Нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами».

Напомним, ранее Попова говорила, что масочный режим в России продлиться всё лето, а через некоторое время уже заявила о его продлении лишь до августа.