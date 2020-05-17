Попова заявила, что носить повсюду маски и перчатки придется все лето

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летом будут действовать те же санитарные правила, что и сейчас, а нормальной ситуация станет, только когда люди вовсе перестанут заболевать коронавирусом.

«Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно вы не находитесь один в каком-то помещении», — объяснила чиновник в эфире телеканала «Россия-1». При этом она отметила «стабилизацию» эпидемиологической ситуации во всех субъектах Федерации, но подчеркнула, что в норму она придет? лишь когда число зараженных за день будет «нулем».

Таким образом она заключила, что «летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения». Попова пояснила, что ужесточение мер не понадобится только в том случае, если россияне «научатся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего».