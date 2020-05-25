Попова заявила, что масочный режим в России продлится до августа

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, развитие коронавируса в России стабилизируется.

«Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается», — приводит её слова ТАСС.

Носить маски гражданам потребуется лишь в течение порядка одного-двух месяцев, считает Попова. Однако она также призвала воздержаться от зарубежных поездок, которые все ещё могут представлять определенную опасность для здоровья, так как в ряде стран наблюдается не самая хорошая ситуация с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора утверждала, что масочно-перчаточный режим продлится до конца лета.