Попова заявила, что вакцинация от гриппа смягчит риски при второй волне COVID-19

Одним из сценариев развития ситуации с коронавирусом может стать вторая волна осенью, в период распространения ОРВИ.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина», который был показан на телеканале «Россия 1».

«Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», – подчеркнула Попова.

По ее словам, при таком сценарии течение заболевания может быть тяжелым, поэтому специалисты считают целесообразным поторопиться с вакцинацией против гриппа.

Попова отметила, что прививка от гриппа «значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что новый проект КоАП РФ предусматривает штрафы за отказ от прививок и медосмотров.