В России за отказ от прививок и медосмотров могут ввести штрафы до 30 тысяч

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы за отказ от медосмотров и прививок.

Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В нем указано, что за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок для граждан из группы риска предусмотрен штраф от пяти до семи тысяч рублей.

Отмечается, что штрафовать будут также граждан с инфекционными заболеваниями, которые отказываются от медицинских осмотров, профилактических прививок и участия в мероприятиях по гигиеническому воспитанию и обучению населения.

Для должностных лиц штраф составит от семи до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч.

В настоящий момент КоАП не предусматривает ответственности за отказ от вакцинации.

В Роспотребнадзоре пояснили, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска. «В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», – приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сторонники вакцинопрофилактики выступили против предложения Совета Федерации по изменению санитарно-эпидемиологических правил, согласно которым детям могут ограничить посещение школ и детсадов, если они не привиты.