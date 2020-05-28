Сторонники вакцинации выступили против недопуска непривитых детей в школы

Некоммерческая организация «Коллективный иммунитет», выступающая за пропаганду вакцинопрофилактики, раскритиковала предложение Совета Федерации по изменению санитарно-эпидемиологических правил для приема детей в школы и детские сады.

Согласно предлагаемым поправкам, детям могут ограничить посещение школьных и дошкольных учреждений в случае, если они не привиты.

В АНО «Коллективный иммунитет» считают, что в этом случае может увеличиться количество ложных медотводов, поскольку не все доктора в России имеют достаточный уровень образования в вопросах иммунопрофилактики. Часто в числе непривитых оказываются те дети, у которых нет никаких противопоказаний.

Также новые ограничения расширят серый рынок нелегальных документов о проведенной вакцинации. Даже сейчас в онлайне можно найти предложения по продаже поддельных справок о полученных прививках. Принятие поправок только усугубит ситуацию.

В некоммерческой организации уверены, что качество вакцинации при этом останется прежним. Родителей часто оставляют без необходимой информации о методах иммунологической защиты детей.

Вместе с тем предлагаемые поправки, по мнению АНО, противоречат конституционным правам детей, а обострение ситуации с непривитыми детьми может грозить вспышками давно позабытых болезней.

Среди предложений АНО «Коллективный иммунитет» в том числе говорится о введении прозрачной регистрации всех поствакцинальных осложнений с их должным расследованием. Сама вакцинация должна сопровождаться адекватной страховкой на случай этих осложнений, считают сторонники прививок.