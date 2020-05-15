Ученые: Прививка БЦЖ не дает дополнительной защиты от COVID-19

Ученые не обнаружили связи между вакциной БЦЖ и коронавирусом, на которую намекали некоторые эксперты.

Некоторое время назад появились предположения о том, что низкая смертность от коронавируса в России и некоторых других странах мира связана с тем, что в Советском Союзе всех его жителей в обязательном порядке проводили через прививку БЦЖ от туберкулеза. И каким-то образом эта прививка укрепляет иммунную систему организма, защищая легкие от смертельно опасного вируса. Однако проведенное в Израиле исследование не показало никаких различий в количестве положительных тестов между представителями вакцинированной и невакцинированной части населения.

Исследование не доказало, что прививка БЦЖ обладает каким-то дополнительным защитным эффектом от заражения коронавируса. Об этом сообщается в Journal of American Medical Association. Однако исследование касалось только возможности БЦЖ защищать от заражения COVID-19. Оно не оценивало течение болезни у тех, кто получал эту прививку или не получал её.

Ранее эксперты как раз высказывали мнение о том, что БЦЖ же препятствует не столько заражению COVID-19, сколько более тяжелому течению этой болезни. Во многих странах, где эти прививки ещё совсем недавно проводились населению, выявлена более высокая выживаемость тяжелых пациентов. Однако этого не скажешь про Великобританию, где обязательные прививки БЦЖ отменили относительно недавно. Там смертность от коронавируса является самой высокой в Европе.