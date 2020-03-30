Ученые выявили связь между отказом от прививки БЦЖ и уязвимостью перед COVID-19

Исследователи выяснили, что вакцина против туберкулеза способна стать серьезным оружием в борьбе с коронавирусом.

Американские ученые связали различия в уровне смертности от COVID-19 в разных странах с тем, как в них применялась вакцина БЦЖ. C выводами экспертов можно ознакомиться на медицинском портале medRxiv.

Выяснилось, что в целом скорость распространения вируса и число погибших от заболевания зависит от экономической ситуации в стране, однако для группы государств это оказалось совсем не так. Страны, в которых не практиковалась универсальная вакцинация с помощью БЦЖ, в том числе лидеры по смертности от коронавируса Италия и США, сильнее всего пострадали от инфекции.

Там же, где прививки БЦЖ делают уже много десятилетий, в частности, в экономически не самой благополучной Бразилии, наблюдается низкий уровень смертности из-за коронавируса. По мнению ученых, это говорит о том, что прививка на самом деле может защищать организм от COVID-19.

Вакцину БЦЖ разработали в 1921 году французские бактериологи Альбер Кальмет и Камиль Герен. Прививка по сей день является главным средством борьбы с туберкулезом. Однако многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно для взрослых. В отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, вакцинирование БЦЖ в США и ряде стран Европы в массовом порядке не проводили.

Отмечается, что в Китае массовое применение БЦЖ началось в середине ХХ века, но в период «культурной революции» 1966–1976 годов всеобщую вакцинацию прекратили. По мнению авторов исследования, это и могло создать уязвимую прослойку населения, которая сыграла решающую роль в распространении коронавируса на первых этапах развития пандемии COVID-19.