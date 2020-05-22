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В ожидании второй волны эпидемии в РФ предлагают ориентироваться на Китай

Здоровье и дом - Здоровье
11:30, 22 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Эксперты предлагают ориентиоваться в ожиданиях второй волны заболеваний коронавирусом на показатели Китая и других стран, где эпидемиологическая ситуация развивалась раньше, чем в России.

«Это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик (второй) волны придется приблизительно на июнь. То есть теоретически в конце июля – августе может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», — заявляет в комментарии ТАСС инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

При этом отмечается, что у общества есть шанс сделать эту вторую волну менее проблематичной, если сохранить те карантинные меры, которые предполагают ношение масок и использование иных средств индивидуальной защиты.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предполагает, что если массовое применение вакцины начнется в сентябре или октябре, то у России есть шанс подавить вторую волну эпидемии.

Напомним, ранее Гинцбург сообщил, что сотрудники исследовательского центра уже испробовали на себе изобретенную вакцину от коронавируса. Число участников эксперимента не уточняется, но известно, что у них выработался иммунитет, а вакцинопрофилактика обошлась без осложнений.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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