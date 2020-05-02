Попова опровергла слух о переболевших коронавирусом осенью и зимой россиянах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что данная разновидность коронавируса в России появилась лишь в марте.

Таким образом она прокомментировала распространенное мнение части россиян, утверждающих, что они переболели коронавирусом ещё до его официального появления в России.

«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано», — приводит её слова ТАСС. Она объяснила, что такой вывод делает на основании исследования, показавшего, что среди россиян число людей, которые выработали иммунитет к болезни, очень невелико.

Она также отметила, что число выздоровевших в стране увеличивается медленно из-за медленного течения болезни: «Пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят», — пояснила Попова.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам главы Роспотребнадзора, часть лабораторий, осуществляющих тестирование на коронавирус дают корректный результат лишь с 30-40% вероятностью.