Попова: часть лабораторных тестов на коронавирус в России дают 30-40% результат

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдельные используемые в России тест-системы дают верный результат лишь в трех-четырех случаях из десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Попова пояснила, что речь идет о тестах, проводимых в лабораторных условиях, и их эффективность не превышает 40%. «Есть и такие [лаборатории], где коэффициент подтверждений или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его данным, только в Москве коронавирус есть у каждого 50-го жителя, хотя из официальной статистики оперативного штаба следует, что в столице заражены лишь 62 658 человек.