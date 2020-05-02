Число зараженных за сутки выросло почти на 10 тысяч. Половина – в Москве

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 124 054 человек.

В Москве за сутки прибавилось 5358 инфицированных, то есть 53,4% от суммарного показателя по России. Таким образом оставшиеся 46,6% приходятся на регионы, из которых с кратным отрывом лидирует Подмосковье (807 заболевших), затем идут Санкт-Петербург (323 заболевших) и Нижегородская область (320 заболевших).

За все время наблюдения, по официальным данным, от коронавируса умерли 1222 человека, а выздоровели 15 013 граждан.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил под сомнение статистику по заболевшим, заявив, что в столице COVID-19 есть у 2% жителей, хотя из данных оперштаба следует, что их в разы меньше — 62 658 случаев выявления инфекции.