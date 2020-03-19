В России начнется регистрация препарата от СМА

В Министерство здравоохранение РФ поступила заявка на регистрацию нового лекарственного препарата от спинальной мышечной атрофии (СМА), пишут «Новости GMP».

Отмечается, что этот препарат рисдиплам пока не зарегистрирован даже в Америке. Там все документы были подготовлены в ноябре минувшего года. Заявка на регистрацию в Штатах будет рассматриваться в приоритетном порядке.

В рамках клинических исследований лечение новым средством получили 400 человек с диагнозом СМА и ни в одном из случаев препарат не пришлось отменять из-за побочных действий.

Пациенты с таким редким заболеванием как СМА в России по-прежнему остаются уязвимы перед местным здравоохранением из-за особого порядка приобретения лекарств при этом. Особенно проблемы ощутимы в регионах, где бюджетов субъекта не хватает на закупку препаратов. Sobesednik.ru писал о подобных проблемах в Чувашии, Калининграде и Красноярске.