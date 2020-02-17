Погибшего ребенка с СМА в Красноярске эксгумируют для установления причин смерти

Мать погибшего в Красноярске двухлетнего Захара Рукосуева со спинальной мышечной атрофией (СМА) Светлана рассказала «Таким делам», что следователи намерены провести эксгумацию тела ее сына.

«Это обычная процедура установления причины смерти, если не было проведено анатомирование. Следователь сказал, что без анатомирования нам не должны были выдавать Захара. Плохо, что малыша будем тревожить, но если так положено, значит, надо делать», — заявила женщина.

Ребенок умер 30 января, так и не дождавшись препарата «Спинраза», который был назначен ему региональной врачебной комиссией. У брата Захара Добрыни тоже диагностирована СМА, и сейчас он дожидается препарата. Выписки на лекарство у семьи имелись уже с 13 ноября минувшего года, но из-за бюрократических процедур препараты до сих пор не получены.

Снова «готовьте гробик для ребенка»

(История ребенка с СМА из Челябинска)

14 февраля отец погибшего мальчика проводил одиночный пикет. Напротив здания регионального правительства он стоял с плакатом «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?»

Краевое управление СК ранее возбудило уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Чувашии местные следователи проведут проверку по жалобам в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами двух младенцев с СМА.