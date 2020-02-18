Калининградский Минздрав не смог закупить назначенный ребенку препарат от СМА

В Калининградской области местный Минздрав отказался закупать для полуторагодовалого ребенка назначенный ему комиссией препарат «Спинраза», необходимый для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом пишет издание «Новый Калининград».

В ведомстве ссылаются на то, что препарат не входит в перечень ЖНВЛП и его не имеют права закупать ни федеральные, ни региональные министерства здравоохранения. Препарат был зарегистрирован в России только в августе минувшего года и еще не включен в тариф, из-за чего Фонд ОМС не может компенсировать его закупку. Кроме того, в области нет специалиста, который смог бы с соблюдением всей техники ввести упомянутое лекарство ребенку.

Региональное министерство обратилось на федеральный уровень с просьбой направить девочку в зарубежную клинику, где есть и сам препарат, и обученные специалисты. Также в Минздраве обратились в научно-исследовательские институты для включения ребенка в исследовательские протоколы.

Снова «готовьте гробик для ребенка»

(История ребенка с СМА из Челябинска)

Ранее сообщалось, что 30 января в Красноярске умер двухлетний ребенок с диагнозом СМА, не дождавшись закупки «Спинразы», а его брат с аналогичный диагнозом продолжает ожидать назначенное лекарство.