Украина сообщила о первом больном COVID-19, приехавшем из Италии через Румынию

Первый лабораторно подтвержденный случай заражения «уханьским» коронавирусом зарегистрирован на западе Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, предает ТАСС. «Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», – сказал он. По словам медика, мужчина приехал в украинский город Черновцы на машине из Румынии, куда прилетел из Италии.

Ляшко сообщил, что инфицированный находится в больнице. «Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», – добавил он. Главный санитарный врач отметил, что Киев связался с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого прибыл заболевший украинец.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Украине начались протесты из-за того, что людей, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, временно разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Были задержаны 24 участника беспорядков. В больницу попали пятеро сотрудников правоохранительных органов. Социологический опрос выявил, что три четверти жителей Украины не поддерживают подобные протесты.