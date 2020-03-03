Врачи ждут анализов на коронавирус госпитализированного в Индонезии россиянина

Группа лиц, среди которых гражданин РФ, доставлена в больницы индонезийского острова Бали с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил глава управления здравоохранения одноименной провинции Кэтут Суарджайя, передает ТАСС.

Отмечается, что у гражданина Японии, прилетевшего в аэропорт Денпасара на Бали были выявлены симптомы гриппа. Мужчину экстренно госпитализировали, результаты его анализов на коронавирус пока не готовы.

По словам чиновника, с подозрением на заболевание в больницу доставлены четверо иностранцев, в том числе россиянин. В посольстве РФ в Индонезии заверили, что консульский отдел в курсе происходящего и «проверяет данную информацию».

Два первых случая заболевания в Индонезии подтвердил ранее президент страны Джоко Видодо. Власти Малайзии и Сингапура на прошлой неделе обнаружили нескольких зараженных коронавирусом, посетивших Индонезию, в том числе Джакарту и остров Батам. По словам министра здравоохранения Индонезии Теравана Агуса Путранто, одна из инфицированных женщин в течение двух недель вела активную социальную жизнь и посещала увеселительные заведения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что двое россиян, находившихся на одном борту с зараженным COVID-19 иранцем, который летел в Китай транзитом через «Шереметьево», на две недели останутся под карантином в Пекине. Накануне, 2 марта, стало известно о заболевшем гражданине России, вернувшемся из Италии в Москву.

По данным SCMP, число заразившихся во всем мире превысило 91 тысячу человек. Скончались 3116 человек, 2943 из них умерли на территории материкового Китая. Всего случаи заражения зафиксированы в 64 странах. За пределами КНР жертвами COVID-19 стали 128 человек.