Около 15% украинцев поддерживают протестные акции против эвакуированных из КНР

Три четверти жителей Украины не поддерживают протесты против размещения в стране эвакуированных из Китая людей.

Об этом говорят результаты проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, передает ТАСС.

Поддерживают такие протесты около 15%, еще 11% респондентов затруднились с ответом.

Эксперты пришли к выводу, что чем выше уровень образования и доходов опрошенных, тем острее неприятие таких акций. Отмечается также, что 80% тех, кто не одобрил протесты против размещения прибывших из КРН, живут на юге Украины.

Ранее сообщалось, что жители Полтавской области устроили беспорядки из-за того, что украинцев и граждан других стран, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, временно разместили в санатории в поселке Новые Санжары.

Протестующие пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Автобусы и сопровождавшие их полицейские были закиданы камнями. Девять стражей порядка получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один. В больнице находятся пятеро сотрудников правоохранительных органов.

В настоящий момент обстановка в Новых Снжарах спокойная, за правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все эвакуированные из КНР, по данным украинского Минздрава, прошли обследование в санатории Новых Санжарах и не имеют признаков заболевания.