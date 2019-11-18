Глава Danone предсказал падение спроса на мясо и молочную продукцию

Председатель совета директоров французской компании Danone Эммануэль Фабер предсказал падение уровня потребления молочных продуктов и мяса в связи с обеспокоенностью людей проблемами здоровья и экологии.

«Макроэкономические исследования и исследования, связанные со здоровьем, свидетельствуют, что в глобальной диете потребление мяса должно уменьшиться на 50%, а потребление молочных продуктов — на 20%», — заявил Фабер в интервью РБК.

По его словам, у разных поколений стремление уменьшить свое потребление этих продуктов вызвано разными причинами. Если люди старшего возраста чаще думают о своем здоровье, то в возрасте от 25 до 50 лет потребители также связывают это желание с темой экологии.

Фабер отметил, что из молочной продукции в первую очередь тенденция коснется молока и сыра, в меньшей степени — кисломолочных изделий. Он также отметил, что сейчас их потребление растет на 3% в год за счет рынков Индии, Африки и Китая, но 40% людей уже задумываются о включении в свой рацион продуктов на растительной основе.

При этом, по информации главы компании, «современная диета не способствует здоровью человека», из-за чего растет число людей с избыточным весом и сахарным диабетом. Также он отметил, что под угрозой находится и здоровье планеты. «Современные техники ведения сельского хозяйства приводят к истощению земли. Есть риск, что уже через одно поколение земля перестанет быть плодородной и мы не сможем ее использовать», — считает Фабер.