Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами

Очередное исследование ученых тщательно перечислило пользу и вред, которые может принести регулярное употребление кофе.

Одним из главных позитивных эффектов, кроме общеизвестного бодрящего действия, является способность кофе вдобавок повышать настроение благодаря особенностям действия входящего в его состав кофеина. Таким образом, кофе положительно влияет на находящихся в депрессии, сообщает «МедикФорум».

Кофе также способен повышать физическую производительность и улучшать память, а его регулярное употребление способно даже снижать риск серьезных заболеваний, таких как цирроз печени и старческое слабоумие.

Однако регулярное употребление кофе не лишено и негативных сторон. Повышение давления, вызываемое его приемом, может быть опасно для гипертоников и вызывать головные боли, а в долгосрочной перспективе пристрастие к кофе повышает уровень холестерина, что в сочетании с высоким давлением может грозить серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.