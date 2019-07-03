Лишний вес может защищать от смертельной и неизлечимой болезни

Повышенная масса тела может обеспечивать дополнительную защиту от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Норвежские ученые из Университета Осло подтвердили гипотезу о том, что повышенный индекс массы тела дает некоторую защиту от страшного неврологического недуга под названием боковой амиотрофический склероз. Он приводит к гибели двигательных нейронов, из-за чего человек за считанные годы теряет способность управлять собственным телом и умирает.

В среднем с момента постановки диагноза до смерти проходит три года, однако в некоторых случаях болезнь развивается чуть медленнее. БАС неизлечим, а в мире известно всего два человека, у кого он по какой-то причине затянулся на десятилетия, и одним из них был великий физик Стивен Хокинг.

Ученые проанализировали индекс массы тела почти 85% норвежского населения в возрасте от 20 до 70 лет, сравнив эти показатели с количеством заболевших БАС за 54 года. Выяснилось, что чем выше была масса тела у человека, тем ниже его вероятность столкнуться с боковым амиотрофическим склерозом. На эту зависимость не оказывали влияния дополнительные факторы вроде курения, физической активности, показатели холестерина или триглицеридов.

Ранее небольшие по объемам исследования также позволяли сделать это предположение. Сами исследователи не знают, почему лишний вес «защищает» от БАС. Однако замечено, что перед началом неврологического расстройства организм вступает в своего рода гиперметаболическое состояние, которое приводит к дефициту веса.