Прием пищевых добавок с витамином D уменьшает смертность от рака на 13%, как показало исследование.

Американские ученые пришли к выводу о том, что для повышения шансов на выживание при раке людям следует восполнить уровень витамина D в организме. У многих из нас он снижен — во-первых, потому, что Россия северная, пасмурная страна, а основным источником витамина D является солнце, благодаря воздействию лучей которого кожа начинает производить этот нутриент; во-вторых, многие россияне не употребляют достаточного количества продуктов питания с этим витамином вроде печени, яиц, а также жирной рыбы.

Схожая ситуация наблюдается и во многих других странах, не избалованных солнечными ваннами. Однако исследование ученых показало, что дефицит витамина D можно восполнить с помощью регулярного приема пищевых добавок в виде капсул, и оказывается, ежедневный прием этих добавок в течение трех лет снижает вероятность смерти от будущих опухолей на 13%. Причём это средний показатель по всем опухолям. К примеру, ежедневная комбинация таблеток с витамином D и статинов уменьшает риск смертности от опухоли предстательной железы на 40%.

Подчеркнем, что капсулы с витамином D нужно принимать людям здоровым, а не уже заболевшим раком, так как в этом случае эффект «запаздывает». В связи с этим эксперты призывают власти разных стран внедрять витамин D в самые распространенные продукты питания вроде молока и хлеба, как это делается в Америке, Канаде, Финляндии, Австралии и Швеции.