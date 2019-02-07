Витамин D ускоряет лечение самого опасного туберкулеза

Новое исследование показало, что витамин D ускоряет излечение от устойчивого к лекарствам туберкулеза.

Исследователи из Queen Mary University в Лондоне установили, что капсулы с витамином D ускоряют очистку от бактерий туберкулёза лёгких у людей, имеющих мультилекарственную резистентность — самую опасную разновидность этой коварной болезни.

Мультилекарственная резистентность туберкулёза стала проблемой для человечества, поскольку количество подобных случаев в мире стабильно растет. Эту разновидность вируса особенно тяжело лечить, и у пациентов гораздо более печальный прогноз, чем у людей со стандартным туберкулезом.

Резистентная к множеству лекарств разновидность туберкулеза вызывается бактерией, которая не реагирует на не менее чем два наиболее мощных лекарственных средства от туберкулеза, входящих в первую линию обороны.

Отметим, что стоимость лечения туберкулеза очень высока, и тем важнее сведения, полученные британскими учеными. Ведь терапия витамином D может стать доступной по стоимости разновидностью терапии, которую можно применять в развивающихся и бедных странах, где эпидемия туберкулеза бушует особенно широко.

Наблюдения показали, что при включении витамина D в комплексное лечение туберкулеза с использованием антибиотиков очистка легких от резистентных бактерий ускорилась. При этом необходимая для достижения эффекта дозировка витамина D переносилась пациентами нормально, никаких особенных побочных эффектов зафиксировано не было.