Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию

В центре внимания
Card image cap

Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина

Михаил Осокин: Речь Сталина к инвесторам и коммунисты в гостях у монарха

Революции не получилось. Как прошли акции сторонников Мальцева 5.11.17


Новости дня

10 ноября, пятница

[17:40]Путин и Трамп встретились на фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме
[17:31]Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы
[17:12]Пенсионерку приговорили к двум годам условно за двойную пенсию
[17:04]Собчак призвала Мутко покинуть пост из-за скандалов с допингом
[16:15]Сотрудники ФСБ нашли взрывчатку в заброшенном доме под Хабаровском
[16:06]Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"
[15:36]Доход Порошенко в октябре составил более тысячи долларов
[15:31]Минтруд назвал Ингушетию регионом с самой высокой безработицей
[14:59]47% россиян увидели положительное влияние РПЦ на ситуацию внутри РФ
[14:32]Мать и сестра Захарченко утверждают, что им "подкинули" миллионы
[14:09]После игры с Аргентиной в метро Москвы увеличат число поездов в 1,5 раза
[13:43]Двое военных погибли при взрыве боеприпасов в Забайкалье
[13:33]Спасатели эвакуировали 70 детей из задымленного детсада в СВАО
[13:18]Винокур заявил, что Дубовицкая "понятия не имеет" о смерти Задорнова
[13:16]В ГД внесут закон о запрете бытового газа после взрыва в Ижевске
[12:52]Полковник Захарченко мог заработать за день более 23 млн рублей
[12:39]Пушков назвал четыре СМИ из США, попадающие под ограничения в РФ
[12:23]В Мосгордуме не исключили установку мемориальной доски Задорнову
[12:10]Синоптики пообещали москвичам дождливую, но теплую погоду в выходные
[12:06]Сотрдуника "Газпрома" госпитализировали после избиения в Питере
[11:33]Глава СПЧ настоял на введении в УК РФ нескольких статей о живодерстве
[11:30]Жители обрушившегося дома в Ижевске получат от властей по 10 тысяч
[11:05]На 70-м году жизни от рака скончался сатирик Михаил Задорнов
[10:58]Росгвардия заселится в студенческие общежития на время ЧМ-2018
[10:41]Фракция ЛДПР предложила ввести 35-часовую рабочую неделю для некурящих
[10:22]Продукты в Москве подорожали на 1,9% из-за роста доходов москвичей
[10:18]Disney анонсировала новую трилогию "Звездных войн" с другими героями
[09:59]В Госдуме предложили вернуть продовольственные рынки на улицы
[09:58]В ГД предложили бесплатно устанавливать счетчики на газ, свет и воду
[09:00]Бывшего главбуха магаданского ОФМС приговорили к условному сроку
[08:09]Владимир Путин прибыл во Вьетнам для саммита АТЭС
[07:39]Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до шести человек

09 ноября, четверг

[17:43]При обрушении части дома в Ижевске один человек, двое пострадали
[17:16]МЧС предупредило водителей Москвы об ухудшении видимости из-за тумана
[16:42]В Ижевске из-за взрыва газа обрушились 9 этажей жилого дома
[16:25]"Газпром" заплатил 1,7 млрд рублей за несуществующую трубу в Ленобласти
[15:53]Россию лишили двух медалей Сочи-2014 из-за допинга
[15:51]У пропавшего в Коми вертолета Ми-8 отказал двигатель
[15:50]В ГД назвали вбросом информацию о платной регистрации домашних животных
[15:28]"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
Детская косметика: выбираем с умом и формируем полезные привычки
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Платить за ЖКХ поставщикам в обход управляющих компаний: что изменится
10 простых советов, которые помогут быстро улучшить внешность
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
5 необходимых действий после выплаты ипотеки
Топ-5 звездных пластических операций
5 главных "почему" о прививках и вакцинации

Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию

Здоровье
Американские СМИ

normal

Kroener, U. / Global Look Press

Переход на цельнозерновые продукты в питании может уменьшить объем талии, как выяснили ученые.

Откажитесь от традиционного хлеба и спагетти из пшеничной муки, чтобы переключиться на цельнозерновые продукты, если вы хотите похудеть, не отказываясь от привычных блюд. Это поможет на более длительный срок сохранить ощущение сытости после употребления пищи, как выяснили ученые из Технического Университета Дании. Кроме того, цельнозерновые продукты позволяют худеть и уменьшают уровень воспалений, что эффективно в деле профилактики диабета второго типа.

Новое исследование подтвердило существование научных основ у рекомендаций диетологов о необходимости употребления цельнозерновых продуктов. При этом рожь оказывает лучшее воздействие на организм.

Впрочем, включение этих продуктов в диету, как показало исследование, не увеличивает чувствительности к инсулину и не меняет микробиома кишечника. Эти результаты показались авторам удивительными.

В эксперименте приняли участие 50 человек, имеющих повышенный риск столкнуться с метаболическим синдромом. Данное состояние включает целый ряд факторов риска болезней сердца вроде повышенного артериального давления, низкого уровня «хорошего» холестерина высокой плотности, завышенных показателей триглицеридов в крови, ожирения в области талии, а также снижения чувствительности к инсулину. У обладателей хотя бы трех из этих факторов риска диагностируется метаболический синдром.

Участникам исследования было от 20 до 65 лет, и все они имели лишний вес или ожирение. В ходе эксперимента они употребляли разные цельнозерновые продукты, включая пшеницу, рожь, овес, коричневый и белый рис, а также кукурузу в сушеном виде (в обычном виде она считается овощем).

Теги: Наука

поделиться:



Политика
"Элитный фан-клуб" – эксперты о движении Putin Team
Путин и Трамп встретились на фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме
Пушков назвал четыре СМИ из США, попадающие под ограничения в РФ
В Госдуме предложили вернуть продовольственные рынки на улицы
Общество
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Минтруд назвал Ингушетию регионом с самой высокой безработицей
47% россиян увидели положительное влияние РПЦ на ситуацию внутри РФ
Мать и сестра Захарченко утверждают, что им "подкинули" миллионы
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Началась яркая предвыборная кампания. Так выборы и пройдут – ярко, интересно и совсем не опасно для власти

Avatar

Сабурова
Ольга

журналист

В предвыборном сезоне сатирические шоу на ТВ как будто стали беззубыми и, что еще хуже, предсказуемыми


Культура и ТВ
ФОТОрепортаж: Открытие выставки Istanbul Photo Awards 2017
Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"
Памяти Михаила Задорнова
Винокур заявил, что Дубовицкая "понятия не имеет" о смерти Задорнова
Шоу-бизнес
"Звездные" мошенничества: кто обводит звезд вокруг пальца?
Ее люди. Как прошел первый сольный концерт Ольги Бузовой
Дочь Анастасии Волочковой просит ее покупать дешевые вещи
"Руки вверх": аншлаги 20 лет подряд

Здоровье
Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию
Резкие перепады давления оказались опасней, чем гипертония
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Механические клапаны сердца могут быть надежней биологических
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Продажи Lada в России увеличились почти на 23% за год
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Война дворцам. Почему Минстрой решил ограничить размеры частных домов
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Ксения Собчак: В России сегодня знают двух человек – Путина и меня
"Сегодня в России нет группы, которая могла бы назначить преемника"
Студенты из Чечни – об обязательном посещении матчей "Ахмата"
Секта "трясунов" в Госдуме: кто стоит за "исцелением" Даны Борисовой
Диана Гурцкая:
Хочу увидеть сына, хоть на пять минут
Анна Фроловцева:
Днем я была актрисой, а ночью – сторожем и уборщицей
Вячеслав Малежик:
Только во время болезни я понял, как люблю жену
Ксения Собчак:
Я не светская львица. Архивное интервью Дмитрию Быкову
Анатолий Гущин:
Сын у меня умный, не в папу!


Музей кино стал "правильным" – и получил новое здание
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
Интервью с Максимом Дроздовым, обвиняемым в "оскорблении атеистов"
Где правда в скандале между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской
Виктор Дробыш: На новой "Фабрике" участники променяли секс на айфон

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"
Стало известно, почему у женщин инфаркты возникают позже, чем у мужчин
Сытость заставляет хотеть есть больше, чем голод
Дефицит мяса во время беременности может сделать будущего ребенка курильщиком