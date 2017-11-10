Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию

Переход на цельнозерновые продукты в питании может уменьшить объем талии, как выяснили ученые.

Откажитесь от традиционного хлеба и спагетти из пшеничной муки, чтобы переключиться на цельнозерновые продукты, если вы хотите похудеть, не отказываясь от привычных блюд. Это поможет на более длительный срок сохранить ощущение сытости после употребления пищи, как выяснили ученые из Технического Университета Дании. Кроме того, цельнозерновые продукты позволяют худеть и уменьшают уровень воспалений, что эффективно в деле профилактики диабета второго типа.

Новое исследование подтвердило существование научных основ у рекомендаций диетологов о необходимости употребления цельнозерновых продуктов. При этом рожь оказывает лучшее воздействие на организм.

Впрочем, включение этих продуктов в диету, как показало исследование, не увеличивает чувствительности к инсулину и не меняет микробиома кишечника. Эти результаты показались авторам удивительными.

В эксперименте приняли участие 50 человек, имеющих повышенный риск столкнуться с метаболическим синдромом. Данное состояние включает целый ряд факторов риска болезней сердца вроде повышенного артериального давления, низкого уровня «хорошего» холестерина высокой плотности, завышенных показателей триглицеридов в крови, ожирения в области талии, а также снижения чувствительности к инсулину. У обладателей хотя бы трех из этих факторов риска диагностируется метаболический синдром.

Участникам исследования было от 20 до 65 лет, и все они имели лишний вес или ожирение. В ходе эксперимента они употребляли разные цельнозерновые продукты, включая пшеницу, рожь, овес, коричневый и белый рис, а также кукурузу в сушеном виде (в обычном виде она считается овощем).