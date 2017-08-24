5 вещей, которые способны рассказать о состоянии здоровья сны

Американские эксперты назвали 5 удивительных вещей, о которых сны иногда говорят о здоровье человека.

На днях в СМИ были опубликованы данные исследования, которое показало, что чем чаще люди видят сны по ночам, тем ниже риск развития у них болезни Альцгеймера и других разновидностей старческого слабоумия.

Некоторые ученые утверждают, что по сновидениям можно предсказать рак, другие говорят о диагностике туберкулеза и даже риска инфаркта. Впрочем, убедительных научных подтверждений этому не существует. Но есть вещи, о которых сон человека всё-таки может поведать, и вот по крайней мере шесть из них, установленных наукой.

Высокая температура. Существует масса людей, которые игнорируют симптомы простуды, предпочитая не обращать на них внимания. Однако кошмарные сновидения очень часто являются убедительным доказательством того, что человек столкнулся с повышенной температурой, если верить ученым из Клиники Майо. Именно поэтому к простуде и гриппу нужно относиться более серьезно.

Повышенный уровень стресса. Есть немало и тех, кто предпочитает игнорировать симптомы повышенного уровня стресса. Но он будет проявляться в наших сновидениях. Иногда люди в состоянии стресса видят сны о том, как они опаздывают на самолет или сталкиваются с гигантской приливной волной. Со временем особо странные сновидения могут помочь человеку понять, что ему следует обратить внимание на стрессовые обстоятельства. В этом случае сны бывают полезными, так как они приоткрывают ту реальность, которую человек по какой-то причине не замечает или предпочитает игнорировать.

Снижение уровня сахара в крови. Если жертвы диабета сталкиваются с опасным падением уровня сахара в крови, то одним из возможных симптомов этого будут плохие сны или кошмары, как доказали ученые. Прием слишком большого количества инсулина или определенных лекарств может вызвать явление под названием гипогликемия. Конечно, большинство диабетиков распознают ее симптомы без всяких снов, но гипогликемия может проявляться и ночью.

Сны во время беременности. Многие будущие мамы наблюдают любопытные сновидения во время беременности. В течение этих девяти месяцев количество снов вырастает, а вместе с ним увеличивается и число странных снов. При этом чаще появляются не слишком приятные либо просто страшные сны, но не следует воспринимать их как угрозу для здоровья ребенка. Израильское исследование с участием 166 беременных показало, что чем более неприятные сны видят будущие мамы, тем реже они впоследствии сталкиваются с послеродовой депрессией. А итальянское исследование с участием 290 женщин связало большее количество снов, в том числе и неприятных, с менее продолжительным периодом схваток.

Пора посетить психиатра. Мы уже говорили о том, что стресс и тревожные состояния вызывают странные и неприятные сновидения. Чем более серьезные психические расстройства проявляются у человека, тем очевидней это сказывается на содержании и качестве сна. К примеру, биполярное расстройство вызывает очень яркие и странные сны у некоторых людей.

Американское исследование с участием ветеранов вьетнамской войны показало, что 52% бывших военных, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, регулярно сталкивались с кошмарами, в то время как среди прочего населения их видели не более 3%. Если вас слишком часто посещают кошмары или очень четкие неприятные сны, то самое время навестить психолога или психиатра.