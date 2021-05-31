Ахмирова Римма
Сегодня, в 17:30

На любой вкус и кошелек: Куда отправиться за новыми впечатлениями в России

Мы изучили направления, на которые стоит обратить внимание всем, кто в условиях пандемии все же решил сменить обстановку

Фото: Depositphotos

Красоты Селигера непременно надо увидеть

Отечественные морские курорты взвинтили цены для отпускников. «Собеседник» подобрал альтернативные маршруты по России – менее известные, но не менее интересные.

Оздоровиться в Кисловодске

Чистый воздух, целебные минеральные источники, санатории с оздоровительными программами и ностальгическая обстановка привлекают в Кисловодск немало постоянных туристов. Главная фишка – это, конечно, обилие оздоровительных программ, которые может предложить практически каждый отель. Массажи, обертывания, лечебные процедуры здесь стоят в несколько раз дешевле, чем в спа-центрах и салонах красоты. 

Что посетить: 

  • Нарзанная галерея – необычное здание в форме замочного ключа с несколькими источниками холодного и подогретого нарзана.
  • Курортный парк – прекрасное в любое время года место с Долиной роз, кипарисами, соснами, белками.
  • Замок коварства и любви – ресторан и отель в виде средневекового замка подойдет романтическим парам и любителям красивых селфи.

Оторваться от цивилизации на Селигере

Озеро и его окрестности в нескольких часах езды от Москвы будто созданы для любителей природного релакса. Эти места любят и студенты, и туристы. Здесь можно поставить палатку, уплыть на лодке, снять гостевой дом или гостиничный номер – любой вариант обойдется недорого. 

Что посетить:

  • Усадьба Ельцы – бывшая усадьба тверской ветви рода Толстых. 
  • Остров Городомля – именно здесь художник Шишкин написал «Утро в сосновом лесу».
  • 24 плеса – находятся на озере.

Попасть в сказку на Куршской косе

Песчаная коса, которая соединяет Россию и Литву, напоминает сказочное место. Высокие сосны, у подножия которых плещутся волны, а в вершинах поют птицы. Большая часть Куршской косы – национальный парк. Здесь расположены увлекательные пешеходные маршруты и интерактивный музей под открытым небом «Деревня Самбия» – реконструкция эпохи викингов, где можно погрузиться в жизнь и быт народов Балтии и даже научиться владеть мечом и арбалетом. 

Что посмотреть:

  • Королевский бор – 3-километровый маршрут среди вековых сосен, туй, по участку морского побережья, местам охоты прусских королей на лосей и оленей. 
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» – миллионы птиц пролетают над Куршской косой, ученые отлавливают их, окольцовывают, регистрируют, изучают пути миграции.
  • Высота Мюллера – 2 км песчаных дюн, названных в честь местного лесничего Людвига Мюллера, который придумал, как останавливать движение дюн с помощью высадки сосен. 

Поплескаться в Азовском море

Азовское море – самое мелкое в мире, поэтому вода в нем как парное молоко. При этом отдыхающих всегда немного. Лучшее пологое песчаное дно находится в станице Голубицкая на Таманском полуострове. 

Что посмотреть:

  • Дельфинарий – можно понаблюдать и даже поплавать вместе с самыми загадочными морскими млекопитающими.
  • Крокодиловая ферма – возможность увидеть вблизи непривычных в наших широтах хищников – от взрослых особей до совсем малышей.
  • Голубицкое озеро – славится лечебными грязями.

Наесться вкусностей в Астрахани

Самые сладкие арбузы, сочные помидоры, свежайшая рыба – летом южный город на Волге превращается во вкусную столицу России. Но и духовной пищи здесь достаточно – белый кремль, старинный древний город Золотой Орды Сарай- Бату, историческая часть самой Астрахани. А с июля до начала осени в дельте Волги цветут лотосовые поля – картина, которая завораживает всех без исключения. Город сам по себе является достопримечательностью – за красоту 11 островов, пронизанных рукавами и протоками реки, его называют Волжской Венецией. 

Что посетить:

  • Осетровая ферма «Белуга» – можно посмотреть, как разводят и содержат осетров, приобрести главный сувенир – баночку черной икры.
  • Рынок «Селенские Исады» – рыбный рай, где можно купить рыбу всех видов и сортов или просто надегустироваться вволю – это бесплатно. 
  • Лебединое озеро – парк, где можно отдохнуть и покормить белых лебедей.


* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Куда в России отправиться?».

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