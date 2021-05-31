Каверин Дмитрий
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Россиян предупредили о загруженности курортов на Черном море

По словам главы Ростуризма, из-за ограничения международного авиасообщения спрос многократно превысил предложения

Фото: Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью «Известиям» о загруженности Черноморского побережья на фоне наплыва отдыхающих, дефицита современных отелей и ограничения международного авиасообщения.

«Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — заявила она. 

По словам Догузовой, ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей. Она добавила, что только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные предложения по цене и качеству. 

Догузова рассказала, что до 2024 года планируется поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. «Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах. Конечно же, мы работаем и над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, ведь в России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако отдых на теплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море», — заключила глава Ростуризма.

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