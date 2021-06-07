Алексан Мкртчян: Цены на туры в Тунис и на Кипр повысятся на 30 процентов

Росавиация и Ростуризм обратили внимание на грузопассажирские рейсы в закрытые зарубежные страны, который стали лазейкой для туристов. Туроператорам дали понять, что если они и дальше будут формировать такие туры, то авиакомпании, с которыми они работают, могут лишиться авиадопусков. Речь идет прежде всего о Кипре и Тунисе.

Что теперь будет с этими полулегальными турами и ценами на них, Sobesednik.ru спросил директора сети турагенств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

– Новые рейсы, которые еще не выполнялись, будут отменены, пассажирам не повезло, и они не полетят, – объясняет Мкртчян.

– Давние полетные программы, которые уже были в апреле и мае, по-прежнему будут осуществляться. Скажем, некая авиакомпания Х, которая уже два месяца летает из города Y, по-прежнему будет летать.

По словам эксперта, такие полетные программы есть практически у всех авиакомпаний. С начала лета грузопассажирских рейсов стала значительно больше, они стали массовыми, причем из разных городов России. С этим и связана реакция Ростуризма.

– Цены, конечно, повысятся примерно на 30%. Представьте: было у авиакомпании четыре рейса, а осталось два или один, – объясняет Алексан Мкртчян.

Путевка на двоих в трехзвездочный отель без питания на Кипре на 19 июня (в пандемию путевки стали бронировать за две недели до вылета) стоит уже 248 тысяч рублей на двоих.