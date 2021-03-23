"Власть сошла с ума": россияне поддержали футболистов ЦСКА, отказавшихся от вакцинации

История с отказом футболистов столичного клуба ЦСКА от вакцинации получила не только широкий общественный резонанс, но и весьма интересное продолжение. После того, как в прессе появились первые сообщения о том, что «армейцы» всем составом отказались проходить вакцинацию, представители клуба были вынуждены прокомментировать ситуацию.

Тогда сообщалось, что у 85% спортсменов имеются медицинские противопоказания против прививки в связи с тем, что у них в организме выявлен повышенный уровень антител к коронавирусу. На эти оправдания довольно быстро отреагировали в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания в России, указав на тот факт, что в указанном представителями ЦСКА случае никаких оснований для отказа от вакцины нет.

«Для медицинского отвода от вакцины есть лишь два основания – гиперчувствительность к препарату и тяжёлая форма аллергии», – заявили в штабе, подчеркнув, что оправдать отказ могут лишь граждане, которые постоянно наблюдаются у специализированных врачей, а также если у них наблюдалась сильная аллергическая реакция после введения первого компонента вакцины.