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"Власть сошла с ума": россияне поддержали футболистов ЦСКА, отказавшихся от вакцинации

Вероятнее всего, противостояние футболистов столичного клуба с медицинскими властями ещё не закончилось

Фото: Даниэль Кутепов/Global Look Press

История с отказом футболистов столичного клуба ЦСКА от вакцинации получила не только широкий общественный резонанс, но и весьма интересное продолжение. После того, как в прессе появились первые сообщения о том, что «армейцы» всем составом отказались проходить вакцинацию, представители клуба были вынуждены прокомментировать ситуацию.

Тогда сообщалось, что у 85% спортсменов имеются медицинские противопоказания против прививки в связи с тем, что у них в организме выявлен повышенный уровень антител к коронавирусу. На эти оправдания довольно быстро отреагировали в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания в России, указав на тот факт, что в указанном представителями ЦСКА случае никаких оснований для отказа от вакцины нет.

 «Для медицинского отвода от вакцины есть лишь два основания – гиперчувствительность к препарату и тяжёлая форма аллергии», – заявили в штабе, подчеркнув, что оправдать отказ могут лишь граждане, которые постоянно наблюдаются у специализированных врачей, а также если у них наблюдалась сильная аллергическая реакция после введения первого компонента вакцины.

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Вероятнее всего, противостояние футболистов столичного клуба с медицинскими властями ещё не закончилось – не исключено, что клуб в обозримом будущем попробует найти другие причины для того, чтобы оправдать решение игроков отказаться от приёма вакцины. Однако у россиян ситуация вызывает повышенный интерес. В социальных сетях, к примеру, многие откровенно иронизируют над происходящим, поддерживая спортсменов в их решении.

«Игроки просто послали к чёрту всех прививочников, и делайте, что хотите».

«Маниакальная задача привить всех: живых и мёртвых, здоровых и больных, скоро начнут прививать животных и насекомых, деревья и камни. Это безумие, товарищи. Власть сошла с ума».

«Опять двойные стандарты».

«А ведь министр Мурашко утверждал, что наличие антител не является основанием для отказа от укола?»

«Так их что, больными допускали?» – пишут пользователи.

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