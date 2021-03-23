"Прививочный бунт в спорте": футболисты ЦСКА отказались от вакцинации

Стоит признать, что кампания по массовой вакцинации населения России от коронавируса, на темпы реализации которой так часто сетуют представители власти самых разных уровней, организована в довольно приличных масштабах. Другое дело, что население как-то не торопится ставить спасительный укол, называя массу причин для того, чтобы не спешить с принятием этого решения.

Между тем вокруг кампании развернута и не менее серьезная пропаганда прививок, в том числе с привлечением публичных личностей и знаменитостей, но оказалось, что даже в этом аспекте проект порой дает осечки. Одной из них можно назвать случай с футболистами столичного ЦСКА, которые в полном составе решили отказаться принимать вакцину. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь сразу на два источника, близких к руководству «армейцев».

«Во время предсезонных сборов игрокам команды предложили вакцинироваться, однако они приняли коллективное решение отказаться от этого, о чем сразу же поставили в известность руководство команды. Сейчас в клубе вакцинированы лишь его работники», – приводит издание слова одного из своих собеседников.