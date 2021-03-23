"Прививочный бунт в спорте": футболисты ЦСКА отказались от вакцинации
Сообщается, что игроки столичного клуба в полном составе решили отказаться делать прививку от коронавирусной инфекции
Стоит признать, что кампания по массовой вакцинации населения России от коронавируса, на темпы реализации которой так часто сетуют представители власти самых разных уровней, организована в довольно приличных масштабах. Другое дело, что население как-то не торопится ставить спасительный укол, называя массу причин для того, чтобы не спешить с принятием этого решения.
Между тем вокруг кампании развернута и не менее серьезная пропаганда прививок, в том числе с привлечением публичных личностей и знаменитостей, но оказалось, что даже в этом аспекте проект порой дает осечки. Одной из них можно назвать случай с футболистами столичного ЦСКА, которые в полном составе решили отказаться принимать вакцину. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь сразу на два источника, близких к руководству «армейцев».
«Во время предсезонных сборов игрокам команды предложили вакцинироваться, однако они приняли коллективное решение отказаться от этого, о чем сразу же поставили в известность руководство команды. Сейчас в клубе вакцинированы лишь его работники», – приводит издание слова одного из своих собеседников.
Теги: #коронавирус, #вакцинация, #антипрививочники, #футбол, #ЦСКА
Рубрика: Спорт