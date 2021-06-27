Гони QR-код или ты - нищеброд. В нелепые ситуации из-за ковидных ограничений попадают даже звезды
С “радостями” ограничительных мер успел столкнулся каждый. Вчера куда-то не пустили, сегодня где-то заблокировали, завтра за что-то оштрафуют. От всего этого не застрахованы даже люди с известными фамилиями.
Кокорина повязали из-за QR-кода
Брат знаменитого футболиста - Кирилл Кокорин снова оказался за решеткой после пьяной драки. На этот раз с ним не было Кокорина-старшего и Павла Мамаева, но юноша смог и без них вляпаться в историю. Кирилла, который проводил веселую ночь на западе Москвы, отказались пускать в ресторан без QR-кода. Спор с персоналом, а затем и с полицейскими, перерос в потасовку, во время которой Кокорин-младший называл сотрудников "нищебродами". На следующее утро неподалеку должна была состояться Прямая Линия с Владимиром Путиным, и местные сотрудники полиции были особенно бдительны. В результате брат футболиста был оштрафован на 4 тысячи рублей из-за неповиновения полиции.
Джигарханян ошибся вакциной
Сын Армена Джигарханяна Степан приехал в Россию из США разбираться с вопросами наследства и столкнулся с неожиданными трудностями. В Москве его не пускают в рестораны, кафе и места массового скопления людей, несмотря прохождение вакцинации. Сын артиста уже давно сделал себе обе прививки препаратом Pfizer. На его несчастье, в России эта вакцина не зарегистрирована.
- Встает большой вопрос: а как быть мне? Я – гражданин России и США, у меня на руках есть сертификат о прививке, но он здесь не действителен. Меня никуда не пускают! Колоть еще одну прививку поверх первой я не собираюсь - себе дороже. Они меня что, угробить хотят? Я же не единственный человек в России, который был привит на Западе и прилетел сюда, - пожаловался Джигарханян Sobesednik.ru.
Ракова могла лишиться кофе из-за паспорта
Ранним утром 28 июня, в первый день ограничений, без чашки кофе едва не осталась даже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Как сообщает "Царьград", чиновницу отказались пускать в "Кофеманию" из-за неправильного предъявления QR-кода. Цифровой документ у вице-мэра был в наличии, но паспорта с собой не оказалось. По нынешним правилам, для прохода в общепит иногда нужно ещё и подтвердить свою личность. Раковой разрешили войти только спустя несколько минут, после того, как она нашла копию паспорта. "Царьград" отмечает, что вся эта ситуация могла оказаться проверкой со стороны мэрии.
Птаху не пустили в Сочи
Некоторые испытали на себе все прелести локдауна ещё в прошлом году. Известный рэпер Птаха прилетел с женой в Сочи для того, чтобы отпраздновать ее день рождения, но семью завернули прямо в аэропорту. Сотрудников безопасности не устроили справки об отсутствии коронавируса, которые предоставил Птаха. “Тест на COVID-19 у вас неправильный", - объяснили ему, не пропустив за ленточку. Московским гостям пришлось возвращаться в столицу ближайшим рейсом. Птахе не оставалось ничего, кроме как призвать своих подписчиков воздержаться от поездок в Сочи.
“Ищите лучше места для отдыха!", - написал он в Instagram.
Поклонская и Милонов не прошли тест
Не пускают и тех, кто не прочь был поработать. В конце прошлого года “Интерфакс” сообщал, что на одно из пленарных заседаний в Госдуме не пустили единоросов Виталия Милонова и Наталью Поклонскую. Два самых православных депутата не прошли вовремя тест на коронавирус.
- Это единственная возможность для нас снизить передачу инфекции, - прокомментировал вынужденный прогул двух депутатов спикер Думы Вячеслав Володин.
Незадолго перед этим он докладывал Владимиру Путину о том, что 38 депутатов оказались в реанимации из-за коронавируса.
Теги: #коронавирус, #QR-код, #Шоу-бизнес, #ковид, #Собянин, #вакцина
Рубрика: Шоу-бизнес