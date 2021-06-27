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Гони QR-код или ты - нищеброд. В нелепые ситуации из-за ковидных ограничений попадают даже звезды

С “радостями” ограничительных мер успел столкнулся каждый. Вчера куда-то не пустили, сегодня где-то заблокировали, завтра за что-то оштрафуют. От всего этого не застрахованы даже люди с известными фамилиями.

Фото: Instagram

Кокорина повязали из-за QR-кода

Брат знаменитого футболиста - Кирилл Кокорин снова оказался за решеткой после пьяной драки. На этот раз с ним не было Кокорина-старшего и Павла Мамаева, но юноша смог и без них вляпаться в историю. Кирилла, который проводил веселую ночь на западе Москвы, отказались пускать в ресторан без QR-кода. Спор с персоналом, а затем и с полицейскими, перерос в потасовку, во время которой Кокорин-младший называл сотрудников "нищебродами". На следующее утро неподалеку должна была состояться Прямая Линия с Владимиром Путиным, и местные сотрудники полиции были особенно бдительны. В результате брат футболиста был оштрафован на 4 тысячи рублей из-за неповиновения полиции.

Джигарханян ошибся вакциной

Сын Армена Джигарханяна Степан приехал в Россию из США разбираться с вопросами наследства и столкнулся с неожиданными трудностями. В Москве его не пускают в рестораны, кафе и места массового скопления людей, несмотря прохождение вакцинации. Сын артиста уже давно сделал себе обе прививки препаратом Pfizer. На его несчастье, в России эта вакцина не зарегистрирована. 

- Встает большой вопрос: а как быть мне? Я – гражданин России и США, у меня на руках есть сертификат о прививке, но он здесь не действителен. Меня никуда не пускают! Колоть еще одну прививку поверх первой я не собираюсь - себе дороже. Они меня что, угробить хотят? Я же не единственный человек в России, который был привит на Западе и прилетел сюда, - пожаловался Джигарханян Sobesednik.ru.
Фото: Instagram
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Ракова могла лишиться кофе из-за паспорта

Ранним утром 28 июня, в первый день ограничений, без чашки кофе едва не осталась  даже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Как сообщает "Царьград", чиновницу отказались пускать в "Кофеманию" из-за неправильного предъявления QR-кода. Цифровой документ у вице-мэра был в наличии, но паспорта с собой не оказалось. По нынешним правилам, для прохода в общепит иногда нужно ещё и подтвердить свою личность. Раковой разрешили войти только спустя несколько минут, после того, как она нашла копию паспорта. "Царьград" отмечает, что вся эта ситуация могла оказаться проверкой со стороны мэрии.

Фото: Global Look Press

Птаху не пустили в Сочи

Н﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿екоторые испытали на себе все прелести локдауна ещё в прошлом году. Известный рэпер Птаха прилетел с женой в Сочи для того, чтобы отпраздновать ее день рождения, но семью завернули прямо в аэропорту. Сотрудников безопасности не устроили справки об отсутствии коронавируса, которые предоставил Птаха. “Тест на COVID-19 у вас неправильный", - объяснили ему, не пропустив за ленточку. Московским гостям пришлось возвращаться в столицу ближайшим рейсом. Птахе не оставалось ничего, кроме как призвать своих подписчиков воздержаться от поездок в Сочи.

“Ищите лучше места для отдыха!", - написал он в Instagram.
Фото: Insragram

Поклонская и Милонов не прошли тест

Не пускают и тех, кто не прочь был поработать. В конце прошлого года “Интерфакс” сообщал, что на одно из пленарных заседаний в Госдуме не пустили единоросов Виталия Милонова и Наталью Поклонскую. Два самых православных депутата не прошли вовремя тест на коронавирус.

- Это единственная возможность для нас снизить передачу инфекции, - прокомментировал вынужденный прогул двух депутатов спикер Думы Вячеслав Володин.

Незадолго перед этим он докладывал Владимиру Путину о том, что 38 депутатов оказались в реанимации из-за коронавируса.

Фото: Instagram
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