Гони QR-код или ты - нищеброд. В нелепые ситуации из-за ковидных ограничений попадают даже звезды

Ракова могла лишиться кофе из-за паспорта

Ранним утром 28 июня, в первый день ограничений, без чашки кофе едва не осталась даже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Как сообщает "Царьград", чиновницу отказались пускать в "Кофеманию" из-за неправильного предъявления QR-кода. Цифровой документ у вице-мэра был в наличии, но паспорта с собой не оказалось. По нынешним правилам, для прохода в общепит иногда нужно ещё и подтвердить свою личность. Раковой разрешили войти только спустя несколько минут, после того, как она нашла копию паспорта. "Царьград" отмечает, что вся эта ситуация могла оказаться проверкой со стороны мэрии.