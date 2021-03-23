"Нахожусь как в плену!": вакцинированный Джигарханян в Москве столкнулся c большой проблемой

Сын Армена Джигарханяна Степан вновь приехал в Россию. Впрочем, в Москве ему приходится несладко. Степан признался нашим корреспондентам, что его не пускают в рестораны, кафе и другие места массового скопления людей. Несмотря на то, что не так давно он вакцинировался.

- Со дня смерти Армена Борисовича прошло полгода, поэтому мне нужно завершить здесь дела по наследству, - рассказывает Степан. – Все знают, что наследства особо никакого нет, но надо все равно подписывать бумаги, заниматься волокитой.

Незадолго до прилета в Россию Степан вакцинировался. Сделал два компонента американской вакцины Pfizer. Второй компонент Джигарханяну ввели за шесть дней до вылета из США. Несмотря на это, в Москве ему приходится непросто.

- В связи с введением в Москве ограничений, сейчас невозможно без сертификата о вакцинации войти в кафе, ресторан, посещать какие-то мероприятия, - говорит Степан. - Встает большой вопрос: а как быть мне? Я – гражданин России и США, у меня на руках есть сертификат о прививке, но он здесь не действителен. Меня никуда не пускают! Так не годится. Говорят, что нужно сделать здесь на месте российскую вакцину. Но делать одну прививку на вторую с перерывом в один месяц - себе дороже. Я этого делать не собираюсь, потому что еще с одной прививкой не все понятно. А одну на другую – это вообще немыслимо. Они меня что, угробить хотят? Этот вопрос надо как-то урегулировать. Я же не единственный человек в России, который был привит на Западе и прилетел сюда. Не колоть же вторую прививку поверх первой?

Джигарханян надеется, что в ближайшее время власти урегулируют вопросы с западными вакцинами. И он сможет, как и ранее, посещать в Москве любимые кафе и рестораны.

- Очень надеюсь, что этот вопрос как-то решат, - вздыхает Степан. - Потому что на самом деле это превращается в большую проблему. Слышал, что без QR-кода теперь не оказывают и медицинскую помощь. Я приехал в Москву не на одну-две недели. Планирую пробыть здесь дольше. В противном случае придется просто покидать Россию раньше, чем планировал. Потому что я здесь, как в плену: никуда не пойти, никуда не ступить, не развернуться, не повернуться. И при том, что я привит! Также большие вопросы вызывает двойной ПРЦ-тест при въезде в страну. Я один тест сдал, как только прилетел. А через сутки ездил по больницам и сдавал во второй раз. Лучше сделать пошлину на въезд – я готов ее оплатить. А не сутками мотаться по поликлиникам, а потом закачивать результаты на информационный портал.