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"Кремль окончательно поставил точку": Севрюков проанализировал слова Пескова о вакцинах

По мнению журналиста, открыть сейчас границы для зарубежных препаратов означало бы ещё сильнее подорвать доверие общества к отечественным вакцинам

Фото: Global Look Press

Кампания по вакцинации в России началась более полугода тому назад, с тех пор добиться серьёзного прогресса в решении задачи по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу властям, очевидно, не удалось.

Уже позднее весной чиновники всех уровней начали откровенно сетовать на слишком низкие темпы вакцинации, непрозрачно намекая на то, что россияне игнорируют возможность поставить прививку, несмотря на все условия, созданные для этого государством.

Впоследствии дело дошло до откровенного принуждения к вакцинации путём введения целого набора правил и ограничений, существенно урезающих права отдельных категорий граждан, если те не согласятся на укол. И столь жёсткие действия властей породили ещё один эффект, который, кажется, в России выражен ярче всего – в стране растёт число так называемых антипрививочников.

Примечательно, что многие наши соотечественники отказываются от прививок по одной простой причине – люди заявляют, что хотели бы получить доступ не только к отечественным препаратам, но и к зарубежным образцам. Главный фактор в этом случае – отсутствие признания российских вакцин от Covid-19 на Западе, а значит – невозможность посещать европейские и другие страны по российскому сертификату вакцинации.

Дошло до того, что с просьбой пустить иностранные вакцины на внутренний рынок к правительству обратились профсоюзы пилотов гражданской авиации, ведь последним по прилёту в каждую новую страну постоянно приходится сдавать ПЦР-тесты.

Между тем, в Кремле, похоже, настроены решительно держать оборону до конца, а потому не оставляют всем, кто надеется на появление соответствующих препаратов в российских аптеках, никакого шанса. Как заявил недавно глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, вопрос о допуске вакцин зарубежных производителей в Россию не рассматривается.

– У нас своих вакцин хватает, аж четыре штуки на выбор, – подчеркнул он.

И многие эксперты сразу же сочли высказывания представителя Кремля на эту тему откровенным издевательством. Ведь Пескову и его вышестоящему начальству отчётливо понятны проблемы, с которыми сталкиваются или столкнутся российские граждане, желающие выехать в одну из стран Европы на отдых или для работы. Более того, её суть подробно описали в Шереметьевском профсоюзе пилотов, передавая в Кабмин соответствующую просьбу. Однако её власти публично и категорично отклонили.

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Как считает российский журналист Дмитрий Севрюков, столь показательным отказом в допуске иностранных препаратов в Россию власти отчётливо демонстрируют, что вопрос вакцинации для них лежит не столько в плоскости борьбы за здоровье населения, сколько в плоскости геополитических выгод.

«Отказом допускать в Россию иностранные вакцины Кремль окончательно поставил точку и оформил вакцинацию, как политический и в какой-то степени санитарный проект. Порученная Дмитрию Пескову и, вне всяческих сомнений, предварительно согласованная и строго выверенная формулировка о том, что у нас в России «хватает своих вакцин», может свидетельствовать о том, что вопрос о западных препаратах в стране становится всё более острым.

Однако при таком запросе на импорт открыть сейчас границы для зарубежных сертифицированных препаратов означало бы ещё сильнее подорвать доверие общества к отечественным вакцинам и спровоцировать ажиотажный спрос на те, которые ввозятся. С политической точки зрения подобный сценарий с открытием страны для вакцин иностранного производства является недопустимым, хотя и вступает в очевидное противоречие с декларированной властями целью любыми способами защитить население страны от вируса.

На словах российские чиновники вынуждены говорить о том, что они делают все, что от них зависит, для эффективной борьбы с пандемией.

Однако на деле выходит, что такая важная и, возможно, переломная опция, как снятие барьеров для получивших широкое международное признание вакцин, откладывается в долгий ящик и блокируется, как совершенно неприемлемая исключительно из соображений геополитики.

Пандемия и без того превратилась в очень серьёзное испытание на прочность для российской системы, равно как и её подходов на адекватность, а вакцинация со всеми её тонкостями и скрытыми смыслами ещё больше усугубляет позицию власти, находя и вскрывая в ней все новые и новые слабые места», – пишет Севрюков в своём авторском телеграм-канале.

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