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"Никто уже им не верит": что россияне думают о новом заявлении Мурашко о вакцинации

Глава Минздрава заявил, что прививка от COVID-19 необходима даже тем гражданам, которые успели перенести инфекцию

Фото: Global Look Press

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в беседе с журналистами агентства «РИА Новости» заявил, что вакцинация от коронавируса необходима в том числе и тем людям, которые переболели COVID-19. Кроме того, по словам министра, вакцинированным гражданам не стоит пренебрегать действующими рекомендациями по мерам предосторожности, поскольку риск инфицирования в их случае сохраняется.

«На практике мы отмечаем, что вакцина обеспечивает весьма эффективную защиту от тяжелых осложнений при течении заболевания. После вакцинации заразились не более 2,5% привитых граждан, причем, большинство из них инфицировались еще в период формирования иммунного ответа, который длится 2-3 недели после получения второго компонента вакцины. Кроме того, важно понимать, что соблюдение требований по социальному дистанционированию и использованию средств индивидуальной защиты – вместе с вакцинацией снижают риски заражения, а потому даже вакцинированным следует придерживаться всех правил», – объяснил чиновник.

При этом Мурашко добавил, что вакцинация необходима даже тем гражданам, которые успели в свое время перенести COVID-19. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос о том, может ли определение уровня антител к коронавирусу в организме каким-то образом помочь с определением подходящей даты вакцинирования.

«Коронавирус постоянно мутирует, формируются новые штаммы. Сейчас научное сообщество не располагает обоснованными данными о том, какого уровня антител достаточно для обеспечения защиты. А потому в текущих условиях пандемии важно своевременно принять вакцину вне зависимости от того, какова история болезни и есть ли в организме антитела в том или ином количестве», – добавил он.

Жители России в комментариях под соответствующей новостью в очередной раз выразили недоверие даже не самой вакцине, а процессу, который был выстроен в добровольно-принудительной форме.

«Через сколько можно выходить из лесной самоизоляции? Когда здравый смысл восторжествует?»;

«Люди колются для работы и для отпуска»;

«Да кто этому правительству и министрам верит то еще? Они только говорить мастера»;

«Совсем недавно было заявлено об 1%, сейчас уже 2.5%»;

«А не пошли бы вы со своими прививками»;

«Неубедительно как-то!»;

«А какая разница? Что переболевшие имеют антитела, что вакцинированные. Или разница в том, что вакцинацию надо окупить государству, ведь средства выделены? Никто уже им не верит», – пишут комментаторы. 

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