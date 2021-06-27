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"Не вам решать, какой вакциной я буду прививаться": Пескову врезали за слова о российских вакцинах

"У нас своих вакцин хватает, сразу четыре. Разве это не возможность выбора", – отметил пресс-секретарь президента

Фото: Global Look Press

Многие россияне, которые до сих пор не приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса, заявляют, что на самом деле готовы поставить прививку, однако не спешат с принятием этого решения, поскольку хотели бы получить более широкий выбор из препаратов, а не только иметь доступ к отечественным разработкам. Главная причина такой позиции, как правило, заключается в том, что российские вакцины до сих пор не признаны европейским регулятором ЕМА и рядом других стран, а потому сертификаты вакцинации с их применением не позволят привитым россиянам посетить страны Евросоюза.

Проще говоря, те из российских граждан, кто рассчитывают выехать за рубеж на отдых или для работы, просто не могут позволить себе вакцинироваться российскими вакцинами, поскольку такая прививка рискует обернуться для них «невыездным» статусом. Причем, судя по тому, какую информацию публикуют отдельные источники по поводу процедуры одобрения российских препаратов на Западе, этот статус может закрепиться за вакцинированными гражданами надолго.

Причем актуальность этой проблем за последние дни не снизилась, напротив, не так давно ее подняли российские пилоты гражданской авиации, уставшие каждый раз по прилету в новую страну сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, поскольку российскую прививку на Западе не признают. В связи со сложившейся ситуацией Шереметьевский профсоюз летного состава решил обратиться к премьеру Михаилу Мишустину и попросить допустить ввоз в Россию вакцин иностранного производства.

Примечательно, что ответ на этот запрос поступил не из Кабмина, а сразу из Кремля. Слово, что уже стало традицией в период пандемии, взял глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, заявивший, что вопрос о допуске зарубежных препаратов на внутренний рынок России на данный момент не обсуждается, поскольку в стране хватает своих вакцин.

«У нас своих вакцин хватает, сразу четыре. Разве это не возможность выбора», - заявил представитель Кремля. При этом он отметил, что тема взаимного признания вакцин на данный момент стоит на повестке дня и власти рассчитывают, что диалог с ЕС по этому вопросу позволит все-таки найти какое-то решение. 

«Впрочем, пока каких-то результатов еще нет», – добавил он.

Россияне отреагировали на эту отговорку из Кремля довольно бурно, заявив, что они хотели бы все-таки получить право выбора, отметив, что в отдельных регионах наблюдаются проблемы с наличием даже отечественных вакцин.

«Почему чиновники и депутаты ездят на Мерседесах, у вас же Лада есть»;

«Это здорово, только же вы печетесь о здоровье людей или о том, чтобы только российское было?»;

«Ага, хватает... Запись на 3 недели вперёд, потому что вакцины нет. Прививайтесь»;

«Ну и сами колите себе «Спутник» и прочие. 20 лет медицину разваливали, проваливались и позорились во всех сферах, обманывали людей без стыда и совести, а теперь мы должны доверять нашей чудесной вакцине, которую даже ВОЗ не одобрила, и тому, что государство о нас заботится»;

«Ну так за рубежом своих вакцин хватает, чего тогда жалуетесь, что ВОЗ не регистрирует «Спутник»;

«А те люди, которые работают за границей? Наша вакцина там не котируется – как этим людям быть?»;

«Я думаю, надо оставлять право выбора людям, как в Европе, так и в России! Не вам решать какой вакциной я буду прививаться!» – пишут граждане в комментариях к соответствующей новости. 

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