В столичном ЦСКА опровергли информацию об отказе всей команды от вакцинации
По словам PR-директора команды Сергея Аксенова, у 85% игроков клуба высокий уровень антител, что является медотводом
Игроки ЦСКА не заявляли об отказе от вакцинации в полном составе.
Об этом рассказал директор по связям с общественностью команды Сергей Аксенов, передает Sport24.
«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – приводит портал слова Аксенова.
Ранее издание «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщило, что все футболисты московского клуба приняли решение не прививаться от коронавируса.
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