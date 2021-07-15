В столичном ЦСКА опровергли информацию об отказе всей команды от вакцинации

Игроки ЦСКА не заявляли об отказе от вакцинации в полном составе.

Об этом рассказал директор по связям с общественностью команды Сергей Аксенов, передает Sport24.

«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», – приводит портал слова Аксенова.

Ранее издание «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщило, что все футболисты московского клуба приняли решение не прививаться от коронавируса.