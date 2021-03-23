"Всплеск негатива к власти обеспечен": политолог об отмене трансляции матча Швеция-Украина на "Евро"

Наверное, никому сегодня не нужно объяснять, что отношения между Россией и Украиной в последние годы находятся в таком состоянии, что их вот-вот похоронят. К слову, это отчетливо прослеживается по накалу страстей, спровоцированному стартовавшим в середине июня футбольным «Евро-2020».

Чего стоит громкая и, похоже, еще не закончившаяся история с формой украинской национальной команды, на которую дизайнеры нанесли контурную карту Украины с Крымом в придачу. Да и лозунг футбольных фанатов соседней страны, которому местные футбольные власти решили дать официальный статус, в России сразу назвали фашистским и потребовали запретить. Того и глядишь, признают сборную Украины по футболу экстремистской организацией, чтобы уж «совсем неповадно было».

При этом, в России осталось еще немало тех, кто за команду из Украины в дни ее матчей с соперниками по группе не стеснялся болеть. Вот только игру подопечных Андрея Шевченко в 1/8 финала чемпионата россияне, похоже, не увидят. Показ этого поединка, как стало известно ранее, исчез из сетки вещания всех российских трансляторов «Евро».

Вероятнее всего, это решение обязательно вызовет всплеск негатива среди тех, кто собирался поддержать соседей в предстоящем поединке. А эксперты тем временем делают неутешительные выводы. К примеру, как отмечает известный российский политолог Никита Кричевский, «кто-то наверху» явно недоволен добротной игрой украинцев на континентальном первенстве. И пусть со словами о «добротной» игре сборной Украины в матче с Австрией и во втором тайме игры против Северной Македонии согласиться сложно, но команда Шевченко осталась едва ли не единственной, за кого россияне могли бы болеть в поздней стадии чемпионата. Но в сложившейся ситуации, добавляет эксперт, российских болельщиков в буквальном смысле обманули.

«Мы обалдели. Трансляции матча «Евро» Швеция-Украина 29 июня на российском ТВ не будет. Прошерстили программу на эту дату и во всех анонсах телетрансляций этот матч отсутствует.

Кому-то наверху совсем уж не понравилась добротная игра украинцев, которой, по мнению кремлевских решал, не могло быть в принципе. В особенности тот факт, что за «страну 404» в дни ее противостояний с командами из других стран болело большое количество россиян. И все это после многих лет ежедневного промывания мозгов на многочисленных политических ток-шоу.

Но причем тут спорт? Тем более, что нам обещали показ всех без исключения игр европейского футбольного первенства. Когда до большинства российских болельщиков дойдет, что их в очередной раз жестко обманули, всплеск нового негатива к власти обеспечен. Зачем было сносить трансляцию, и чем перед российскими властями провинились шведы?», - пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале.

Примечательно, что этот пост политолог опубликовал утром, а уже к вечеру дополнил мнение, сравнив происходящее со временами СССР.

«Итак, матч между Швецией и Украиной показывать не будут. Что совершенно логично для нынешнего безумия. Но что ВГТРК, Первый канал и Матч-ТВ будут делать, если украинцы вдруг выиграют? А если пройдут в полуфинал, в финал в конце концов? Отключат вещание по техническим причинам, произошедшим за пределами Советского Союза?», – отметил он.