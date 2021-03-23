Сегодня, в 10:41

Участники плей-офф Евро-2020 по футболу: за кого болеть после выбывания сборной России

В субботу, 26 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала Евро-2020: Уэльс-Дания, Италия-Австрия

Фото: Global Look Press

Групповой этап Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 закончился хорошо не для всех, особенно для сборной России, однако самое интересное только начинается. Рассказываем, кто вошел в плей-офф турнира и когда состоятся матчи между этими командами. 

В субботу, 26 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала главного футбольного события года. 

В Нидерландах на стадионе «Амстердам-Арена» в 19:00 мск Уэльс сыграет против команды, которая не дала России выйти из группы, сборной Дании. Немного позже, в 22:00 мск на лондонском «Уэмбли» встретятся Италия и Австрия. 

В воскресенье, 27 июня, в 19:00 мск на «Пушкаш Арена» в Будапеште сразятся сборные Нидерландов и Чехии, а в 22:00 мск на «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье состоится матч между командой Бельгии и победителем предыдущего Евро-2016, сборной Португалии. 

28 июня, в 19:00 мск на стадионе «Паркен» в Копенгагене пройдет матч Хорватии против Испании. Затем, в 22:00 мск, один из фаворитов Евро, сборная Франции, встретится на Национальном стадионе в Бухаресте со Швейцарией. 

Последние матчи плей-офф пройдут 29 июня. Сборная Англии сыграет дома с Германией, а на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго украинцы попытаются доказать, что могут играть в хороший футбол, сразившись со сборной Швеции. 

Сборная России выбыла из Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 после встречи с Данией. Матч закончился со счетом 1-4 в пользу датчан, единственный мяч в ворота соперников забил с пенальти Артем Дзюба. Таким образом, наша команда оказалась на четвертом месте в группе и не прошла в следующую стадию турнира.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 22 часа назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 5 дней назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Культура и ТВ 13 минут назад

Ольга Будина: Я очень обрадовалась смелому поступку Егора Бероева

Туризм 1 час назад

Непривитых россиян с 1 августа перестанут пускать на курорты Краснодарского края

Спорт 4 часа назад

Сафонов – будущее: два поворотных события за два дня жизни голкипера-дебютанта

Туризм 7 часов назад

Где в Крыму отдохнуть без толпы отпускников? Советы эксперта

Шоу-бизнес 16 часов назад

Певица обвинила мемного журналиста Дмитрия Гордона в сексизме

Спорт 18 часов назад

Экс-тренер сборной: Черчесов уйдет, посредственные игроки останутся

Спорт 18 часов назад

Рожденная мужчиной штангистка примет участие в Олимпиаде. Тяжелоатлеты из РФ недоумевают

Культура и ТВ 21 час назад

Молодая жена Петросяна демонстрирует "бабкины" купальники

Шоу-бизнес 21 час назад

Ольга Кормухина: Нельзя петь "Кукушку" с голой задницей!

Культура и ТВ 22 часа назад

Николь Кузнецова: "У меня рак!"

Шоу-бизнес 22 часа назад

Невеста Краско скрывает молодого любовника

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!" – пишут Анастасии Макеевой в соцсетях

Шоу-бизнес 1 день назад

Анастасия Макеева о драке с бывшей женой мужа: У меня кровь текла по щеке!

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталия Гулькина: "Если спеть раз в год пару строк из песен "Миража" – это воровство, то я – главный вор"

Спорт 1 день назад

Фан-зона в Питере – остров свободы: 5 правил для посетителей "Футбольной деревни"

Туризм 1 день назад

Сладких цен на Турцию не будет

Шоу-бизнес 1 день назад

Экс-супруг и продюсер Долиной отказался комментировать слухи о болезни певицы

Туризм 1 день назад

"Надо турок поддержать баблом, не своих же кормить": в сети дискутируют об открытии турецких курортов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика