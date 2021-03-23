Участники плей-офф Евро-2020 по футболу: за кого болеть после выбывания сборной России

Групповой этап Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 закончился хорошо не для всех, особенно для сборной России, однако самое интересное только начинается. Рассказываем, кто вошел в плей-офф турнира и когда состоятся матчи между этими командами.

В субботу, 26 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала главного футбольного события года.

В Нидерландах на стадионе «Амстердам-Арена» в 19:00 мск Уэльс сыграет против команды, которая не дала России выйти из группы, сборной Дании. Немного позже, в 22:00 мск на лондонском «Уэмбли» встретятся Италия и Австрия.

В воскресенье, 27 июня, в 19:00 мск на «Пушкаш Арена» в Будапеште сразятся сборные Нидерландов и Чехии, а в 22:00 мск на «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье состоится матч между командой Бельгии и победителем предыдущего Евро-2016, сборной Португалии.

28 июня, в 19:00 мск на стадионе «Паркен» в Копенгагене пройдет матч Хорватии против Испании. Затем, в 22:00 мск, один из фаворитов Евро, сборная Франции, встретится на Национальном стадионе в Бухаресте со Швейцарией.

Последние матчи плей-офф пройдут 29 июня. Сборная Англии сыграет дома с Германией, а на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго украинцы попытаются доказать, что могут играть в хороший футбол, сразившись со сборной Швеции.

Сборная России выбыла из Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 после встречи с Данией. Матч закончился со счетом 1-4 в пользу датчан, единственный мяч в ворота соперников забил с пенальти Артем Дзюба. Таким образом, наша команда оказалась на четвертом месте в группе и не прошла в следующую стадию турнира.