"Простой и понятный KPI": Песков прокомментировал провал россиян на Евро-2020
Россия выбыла из Чемпионата Европы по футболу после разгромного проигрыша сборной Дании со счетом 1-4
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят смысла рассуждать о выступлении нашей сборной на Чемпионате Европы по футболу.
По словам Пескова, несмотря на вылет, нашу команду будут любить и болеть за нее в любом случае. Его слова передает РИА Новости.
«В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь», — сказал он, отвечая на вопрос о выступлении российской сборной в целом и о том, должны ли последовать какие-то кадровые решения.
Россия выбыла из Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 после матча с Данией. Матч закончился со счетом 1-4 в пользу сборной Дании, единственный мяч в ворота соперников забил с пенальти Артем Дзюба. Таким образом, наша команда оказалась на четвертом месте в группе и не прошла в следующую стадию турнира.
Матч также прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.
«Всё это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда», — передает его слова «Чемпионат». Свищев добавил, что второй гол в наши ворота стал, возможно, глупейшим на этом турнире, и ошибка Зобнина полностью «дестабилизировала» команду, которая оказалась не готова играть на таком высоком уровне.
Теги: #Песков, #ЧМ по футболу – 2018, #Евро-2020
Рубрика: Спорт