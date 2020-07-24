"Простой и понятный KPI": Песков прокомментировал провал россиян на Евро-2020

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят смысла рассуждать о выступлении нашей сборной на Чемпионате Европы по футболу.

По словам Пескова, несмотря на вылет, нашу команду будут любить и болеть за нее в любом случае. Его слова передает РИА Новости.

«В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь», — сказал он, отвечая на вопрос о выступлении российской сборной в целом и о том, должны ли последовать какие-то кадровые решения.

Россия выбыла из Чемпионата Европы по футболу Евро-2020 после матча с Данией. Матч закончился со счетом 1-4 в пользу сборной Дании, единственный мяч в ворота соперников забил с пенальти Артем Дзюба. Таким образом, наша команда оказалась на четвертом месте в группе и не прошла в следующую стадию турнира.

Матч также прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

«Всё это очень грустно. Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда», — передает его слова «Чемпионат». Свищев добавил, что второй гол в наши ворота стал, возможно, глупейшим на этом турнире, и ошибка Зобнина полностью «дестабилизировала» команду, которая оказалась не готова играть на таком высоком уровне.